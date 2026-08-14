Leslies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Leslies präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.40 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 458.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 500.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch