Leshan Electric Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Leshan Electric Power hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.05 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 756.1 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 776.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch