Les volontaires des Nations unies désignent le programme Sabancı Volunteers comme le « meilleur exemple en Turquie »

ISTANBUL, 20 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Les volontaires des Nations unies ont désigné Sabancı Volunteers, l'un des plus grands programmes de volontariat d'entreprise de Turquie, comme étant le « meilleur exemple ». Grâce à sa forte implication vis-à-vis de la durabilité et du développement social, Sabancı Holding, l'un des plus grands conglomérats de Turquie, a lancé le programme en 2015. Cenk Alper, PDG de Sabancı Holding, a participé à la GTM 2020 (réunion technique mondiale) pour parler en détail de l'expérience de volontariat du groupe ainsi que de l'approche à l'égard de la durabilité de celui-ci.

S'appuyant sur la résolution A/RES/73/140 de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée « Volontariat pour l'agenda 2030 », le programme des volontaires des Nations unies (VNU) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ont organisé conjointement la GTM 2020 comme un évènement spécial qui se déroule pendant le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (HLPF) des Nations unies de 2020. Sabancı Holding a été la seule entreprise privée de sa région, de l'Europe et de la Communauté des États indépendants à y participer.

Sabancı Holding occupe une position de premier plan dans la région en termes d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), selon un analyste des actions boursières respectueuses des ESG. L'entreprise figure également parmi les cinq sociétés préférées de la région EEMEA (Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique) et elle est susceptible d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs boursiers grâce à ses investissements dans les ESG.

M. Alper a souligné les éléments suivants : « Sabancı Holding vise à créer une stratégie nationale pour accroître le bénévolat en Turquie et à contribuer aux objectifs de développement durable par le biais de son programme de volontariat d'entreprise, Sabancı Volunteers. Sabancı Holding estime que le développement social est tout aussi important que le développement économique. À l'heure actuelle, Sabancı Foundation est l'une des plus grandes fondations familiales de Turquie. Sabancı Holding a la chance de compter 2 000 volontaires actifs dans toute la Turquie. Dans la première phase du programme, les bénévoles du programme Sabancı Volunteers se sont penchés sur l'inégalité entre les sexes, ce qui s'inscrit directement dans l'objectif de développement durable numéro 5. La deuxième phase va nous permettre de travailler sur des questions relatives à la jeunesse mais, en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons réorienté nos efforts à court terme pour soutenir le personnel sanitaire en Turquie. Par ailleurs, la responsabilité sociétale des entreprises est un cours obligatoire pour tous les étudiants de l'université Sabancı depuis sa création en 1999. Jusqu'à présent, plus de 15 000 étudiants ont suivi ce cours et réalisé plus de 1 300 projets. Dans l'une des périodes les plus tourmentées de notre siècle, nous avons constaté une fois de plus l'importance de la solidarité et des partenariats et le monde va redécouvrir le pouvoir du volontariat dans la nouvelle normalité ».

M. Alper a également ajouté : « Nous visons à faire de Sabancı Holding un pionnier en matière de durabilité dans les pays et les secteurs d'activité où nous travaillons. Pour favoriser le développement durable, nous pensons que le volontariat est un outil important qui peut renforcer les capacités à faciliter et à mettre en œuvre les projets. Nombre des objectifs de développement durable appellent à des changements d'attitude et de comportement à long terme. Cela nous a prouvé que les volontaires trouvent toujours un moyen de contribuer à la société s'ils sont encadrés correctement et bien motivés. Nous estimons que 'Repenser le volontariat pour l'Agenda 2030' sera une étape importante dans ce contexte ».

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/838814/Sabancı_Logo.jpg