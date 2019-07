Les tests TOEIC Bridge®, remaniés, gagnent du terrain dans le monde entier

PRINCETON, New Jersey, 14 juillet 2019 /CNW/ - ETS, après le lancement et l'administration réussis des tests TOEIC Bridge ® au Japon, en Corée et à Taïwan, tests remaniés de quatre compétences, poursuit en ce moment précis, dans la foulée, le déploiement de cet nouvel ensemble d'évaluations autour du globe.

Comme le précise ETS, la suite complète de tests TOEIC Bridge constitue, tant pour les candidats que pour les intéresses aux scores obtenus, un outil objectif et efficace pour mesurer et comprendre les compétences linguistiques de base et intermédiaires, en anglais, de toute personne soumise aux tests.

Pour déterminer sa maîtrise de l'anglais, du niveau de base au niveau intermédiaire, les tests TOEIC Bridge remaniés mettent l'accent sur les acquis du candidat en évaluant efficacement les quatre compétences en communication -- écouter, lire, parler et écrire -- dans la vie de tous les jours et les scénarios de travail courants qui reflètent les usages du langage et les méthodes de communication modernes. Dans la même logique, et globalement, les tests donnent des informations en retour sur le rendement des candidats, de quoi contribuer à rendre l'enseignement plus efficace et aider les apprenants à progresser vers d'une maîtrise avancée de l'anglais. De plus, les intéressés aux scores bénéficient d'une flexibilité et d'une facilité accrues puisque les compétences peuvent maintenant être recomposées en modules complémentaires répondant à leurs besoins particuliers.

« Les tests d'écoute et de lecture TOEIC Bridge, ainsi que les tests d'expression orale et de rédaction, que nous avons administrés récemment, et ce, avec succès, témoignent de notre engagement à fournir des évaluations de haute qualité à l'endroit des apprenants de l'anglais de niveau de base », a déclaré Feng Yu (Ph.D.), directeur exécutif du programme TOEIC ® chez ETS. « Les tests TOEIC Bridge ont été repensés et élaborés avec la même rigueur et le même souci de qualité qui ont fait du programme TOEIC la référence mondiale fiable pour mesurer la maîtrise de l'anglais en milieu de travail. »

Le retour d'information sur la performance aux tests TOEIC Bridge, tels que remaniés, permet aux intéressés au résultat de mesurer efficacement les compétences de communication en anglais d'une personne dans les interactions quotidiennes. Par exemple, les intéressés aux scores obtenus peuvent s'y fonder en toute confiance, y compris le retour d'information, pour :

placer les apprenants dans le cours d'apprentissage de l'anglais correspondant à leur niveau de compétence;

présélectionner les candidats à l'emploi et les placer dans des postes qui exigent des compétences de base ou intermédiaires en communication quotidienne;

évaluer l'efficacité des programmes de formation de niveau débutant.

Au-delà du développement de leurs compétences de base, tremplin vers une maîtrise avancée de l'anglais, moyennant des cours de préparation, les intéressées aux scores peuvent également utiliser les scores et la rétroaction du TOEIC Bridge pour :

cerner les forces et les faiblesses relatives des candidats en ce qui a trait aux différentes compétences linguistiques;

suivre ou étalonner les acquis d'un apprenant ou ses progrès au fil du temps afin d'évaluer l'évolution de ses compétences linguistiques ou de sa compétence globale;

déterminer son état de préparation en vue d'un enseignement et d'une évaluation plus poussés de l'anglais.

Pour en savoir plus sur les tests TOEIC Bridge remaniés, veuillez contacter le bureau local ETS Preferred Network (EPN).

À propos du programme TOEIC ®

Depuis 40 ans, le programme TOEIC, un leader du secteur, a établi la norme mondiale régissant l'évaluation des compétences de communication en anglais nécessaires en milieu de travail. Les évaluations TOEIC sont les plus reconnues dans le monde, et plus de 14 000 organisations, exerçant leur activité dans plus de 160 pays, font confiance aux scores du TOEIC pour éclairer les décisions qui importent. Pour en apprendre plus sur le programme TOEIC, consultez le site toeicglobal.com.

À propos d'ETS

ETS s'attache à faire progresser la qualité et l'équité de l'éducation offerte dans le monde entier en élaborant des examens d'évaluation fondés sur des recherches rigoureuses. Nous sommes au service des individus, des établissements d'enseignement et des organismes publics en leur offrant des solutions sur mesure à la certification des enseignants, à l'apprentissage de l'anglais et à l'enseignement primaire, secondaire et postsecondaire, ainsi qu'en menant des recherches, des analyses et des études de politiques dans le domaine de l'éducation. Depuis notre fondation en 1947 en tant qu'organisation sans but lucratif, ETS prépare, administre et corrige chaque année plus de 50 millions d'épreuves -- dont les examens TOEFL®, TOEIC ® et GRE ®, de même que les évaluations The Praxis Series ® -- passées dans plus de 9 000 établissements englobant plus de 180 pays à travers le monde. www.ets.org

SOURCE Educational Testing Service