Les tests remaniés TOEIC Bridge® sont poursuivent leur lancement mondial

PRINCETON, New Jersey, 15 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Après un lancement réussi et de premières administrations des tests remaniés TOEIC Bridge® qui évaluent quatre compétences linguistiques au Japon, en Corée et à Taiwan, ETS continue de déployer la nouvelle série d'évaluations TOEIC Bridge dans le monde entier.

La série complète des tests TOEIC Bridge remaniés d'ETS offre aux utilisateurs de notes et aux testeurs un outil objectif et efficace pour mesurer et comprendre les compétences linguistiques en anglais de chaque individu du niveau débutant à intermédiaire.

Les tests remaniés TOEIC Bridge se concentrent sur les compétences en anglais du niveau débutant à intermédiaire en évaluant de manière fiable les quatre compétences de communication (compréhension orale et écrite, et expression orale et écrite) dans la vie quotidienne et dans des situations courantes du milieu de travail qui reflètent les utilisations du langage et les méthodes de communication modernes. La série de tests fournit des commentaires sur le rendement pour assurer un enseignement plus efficace qui, à son tour, aide les candidats au test à progresser sur la voie des compétences avancées en anglais. En outre, les utilisateurs de notes bénéficieront d'une plus grande flexibilité et commodité, leurs compétences pouvant désormais être combinées dans des modules complémentaires répondant à leurs besoins spécifiques.

« Nos administrations récentes et réussies des tests de compréhension et d'expression orale et écrite du TOEIC Bridge témoignent de notre engagement à fournir des évaluations de haute qualité aux apprenants d'anglais de niveau débutant », a déclaré le directeur général du programme TOEIC® chez ETS, Dr. Feng Yu. « Les tests remaniés TOEIC Bridge ont été développés avec la même rigueur et le même contrôle de la qualité qui font du programme TOEIC la norme mondiale de confiance pour mesurer la maîtrise de l'anglais dans un environnement de travail », ajoute-t-il.

Les commentaires sur le rendement des tests remaniés TOEIC Bridge permettent aux utilisateurs de notes de mesurer efficacement les compétences de communication en anglais courant d'un individu. Ils peuvent par exemple utiliser en toute confiance les notes et les informations des tests pour :

Placer les apprenants dans le cours d'anglais correspondant à leur niveau

Examiner et destiner les individus à des postes nécessitant des compétences de communication quotidienne de niveau débutant à intermédiaire

Évaluer l'efficacité des programmes de formation de niveau débutant

Les individus peuvent développer leurs compétences de base et se préparer à progresser vers des compétences plus avancées en anglais. En outre, les utilisateurs de notes peuvent également utiliser les notes et informations du TOEIC Bridge pour :

Identifier les forces et faiblesses des candidats aux tests en fonction de différentes compétences linguistiques

Suivre ou évaluer les progrès d'une personne au fil du temps afin de surveiller l'évolution de ses compétences linguistiques ou de sa maîtrise globale de la langue

Déterminer le degré de préparation pour un enseignement et une évaluation d'un niveau d'anglais plus avancé

Pour en savoir plus sur les tests TOEIC Bridge remaniés, veuillez contacter votre bureau local ETS Preferred Network (EPN).

À propos du programme

TOEIC® En dominant le secteur depuis plus de 40 ans, le programme TOEIC a établi la norme mondiale en matière d'évaluation des compétences de communication en anglais qui sont requises dans un environnement de travail. Les évaluations TOEIC sont les plus largement utilisées dans le monde. En effet, plus de 14 000 organisations réparties dans plus de 160 pays font confiance aux notes du TOEIC pour prendre des décisions éclairées. Pour plus d'informations sur le programme TOEIC, rendez-vous sur toeicglobal.com.

À propos d'ETS

Chez ETS, nous améliorons continuellement la qualité et l'équité dans l'éducation des personnes du monde entier en élaborant des évaluations fondées sur des recherches rigoureuses. ETS sert des particuliers, des établissements d'enseignement et des agences gouvernementales en fournissant des solutions personnalisées en matière de certification des enseignants, d'apprentissage de l'anglais, d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, tout en menant des recherches, des analyses et des études d'orientation pédagogiques. Fondée en 1947 comme une organisation à but non lucratif, ETS développe, administre et réalise plus de 50 millions de tests par an, y compris le TOEFL®, le TOEIC ® et les GRE ®, mais aussi les évaluations The Praxis Series ®, et ce dans plus de 180 pays et plus de 9 000 sites dans le monde. www.ets.org