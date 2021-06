Les Technologies de la santé Esplanade Capital annonce la clôture sursouscrite de son fonds inaugural en santé numérique

L'entrepreneur en série et cofondateur de la plus importante société d'investissement privé axée sur les soins de santé au Canada clôture son premier fonds destiné à développer l'innovation numérique en santé à l'échelle mondiale.

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW/ - Les Technologies de la santé Esplanade Capital (« Esplanade » ou le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son fonds inaugural de capital-risque sursouscrit, Les Technologies de la santé Esplanade Capital I (« Fonds I »), dont les engagements totalisent plus de 21 millions de dollars canadiens. À titre de société canadienne de capital-risque et chef de file dans le domaine de la santé numérique, Esplanade vise à renforcer l'autonomie des entrepreneurs en santé numérique à l'échelle mondiale en leur offrant des capitaux et un appui en matière de conseil stratégique et de distribution.

Esplanade se concentre sur les investissements de l'amorçage à la série A dans des entreprises implantées aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Israël qui servent le marché mondial des soins de santé. Jusqu'à présent, le Fonds I a investi dans 13 sociétés, dont binah.ai, BrainBox AI, Cleerly et Lumen, représentant un portefeuille mondial diversifié. À peine plus d'un an après sa première clôture, Esplanade a enregistré une valorisation supérieure à 100 millions de dollars pour plusieurs des sociétés de son portefeuille, avec une solide dynamique réglementaire, notamment plusieurs avancées par des désignations et approbations de la FDA.

Le marché des technologies de la santé a été marqué par une croissance de 80 % des investissements au cours des cinq dernières années, avec 440 transactions pour la seule année 2020 et plus de 36 licornes de santé numérique soutenues par des sociétés de capital-risque, selon Rock Health. L'écart en matière d'accès aux soins, d'innovation continue et d'obtention de résultats optimaux en santé exige le recours à des solutions numériques. Même avant la pandémie de la COVID-19, l'avenir des soins de santé reposait déjà sur le numérique, et la crise sanitaire a sensiblement accéléré cette transition. L'innovation technologique a le potentiel de faciliter la compréhension des patients, de permettre des soins plus adaptés et personnalisés et de créer une valeur annuelle de 350 à 410 milliards de dollars d'ici 2025, selon McKinsey.

« En raison des défis croissants dans le domaine des soins de santé, nous estimons que des investisseurs comme Esplanade sont en mesure d'appuyer les fondateurs à mener des changements transformationnels et évolutifs dans les soins aux patients tout en continuant à produire des rendements élevés », a déclaré Martin Brunelle, Vice-Président, Croissance, Acquisition et Développement, du Mouvement Desjardins, investisseur dans le fonds.

Esplanade a été créée et a amorcé ses activités en février 2020 par le Dr Sheldon Elman, cofondateur de Partenaires Persistence Capital, entrepreneur en série et investisseur expérimenté dans le secteur des soins de santé. L'équipe de direction d'Esplanade se compose également de Josh Blair, associé principal et chef de la direction de la nouvelle société technologique canado-israélienne Impro.ai, et président de TELUS International. Jeffrey Kadanoff, directeur général, et Ella Seitz, associée, mettent à profit leurs années d'expérience au sein de Thérapeutique Knight, Bain & Company, McKesson Corporation et Kearney. La Société prévoit que plus tard cette année, aura lieu la première clôture de son prochain fonds, le Fonds II.

Le Dr Sheldon Elman, président des Technologies de la santé Esplanade Capital, a déclaré : « En ma qualité de médecin pratiquant depuis plus de 40 ans, mon objectif a toujours consisté à traiter les problèmes de santé avant leur aggravation et à octroyer aux patients les moyens de leurs propres soins grâce à l'innovation. La thèse d'investissement exclusive d'Esplanade et ses capacités stratégiques nous positionnent pour atteindre cet objectif tout en offrant des rendements financiers élevés à nos commanditaires. »

Les Technologies de la santé Esplanade Capital est une firme de capital-risque axée sur la santé numérique. Établie à Montréal, et disposant de bureaux à Toronto, la Société investit à l'échelle mondiale et s'associe activement à des entreprises de santé numérique en phase de démarrage et à croissance élevée qui tracent l'avenir de la prestation des soins de santé. Esplanade bénéficie d'une expérience étendue d'entrepreneuriat, d'investissement et sectorielle afin d'offrir aux fondateurs des sociétés de son portefeuille un accès privilégié aux partenaires, aux experts et au vaste écosystème international de la Société.

