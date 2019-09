Les techniciens de l'AQTIS en faveur du rapport du médiateur

MONTRÉAL, le 15 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale extraordinaire dimanche en soirée à Montréal et Québec, quelque 800 membres de l'AQTIS ont voté à 85 % en faveur du rapport du médiateur qui leur a été présentée. Ils ont suivi la recommandation du conseil d'administration et du comité qui a négocié avec l'AQPM jusqu'aux petites heures du matin.

« Nous sommes très satisfaits du rapport du médiateur que nous avons présenté aux membres. Depuis le début de cette négociation, nous étions convaincus de l'importance de mieux structurer l'industrie du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias pour faire face aux multiples changements qu'elle traverse, a indiqué le directeur général de l'AQTIS et porte-parole à la table de négociation, Gilles Charland. Une industrie saine et pérenne, c'est une industrie qui offre à sa main-d'œuvre pigiste des conditions respectueuses, lui permettant de gagner sa vie dignement et durablement. »

Parmi les gains obtenus par les techniciennes et techniciens AQTIS, des améliorations appréciables à :

Rémunération, incluant les primes, le temps-transport, la zone d'éloignement, les combinés, per diem et allocations;

Priorisation d'embauche des membres;

Limitation de la sous-traitance (maisons de service);

Contrats (précontrats, jours garantis, pénalités)

Avantages sociaux (assurance et RÉR collectif) et l'instauration d'une aide financière en cas de retrait préventif

Santé et sécurité du travail par la création d'un comité et l'embauche d'un préventionniste;

Formation professionnelle par la création d'un fonds de formation financé par les producteurs;

Équité salariale par la réalisation conjointe d'un exercice d'évaluation des fonctions;

Entente complète pour les nouveaux médias (ex. Netflix, Amazon).

« Avec l'acceptation de ce rapport du médiateur, nous entamons un nouveau chapitre dans la vie de travail des professionnels de l'image et du son. Les techniciennes et techniciens pourront continuer à contribuer avec talent et passion à la production d'œuvres audio-visuelles destinées soit au public québécois qui les apprécie grandement, soit exportées partout dans le monde. Nous saluons la détermination et la solidarité dont ont fait preuve les membres de l'AQTIS. C'est ce qui nous a permis d'arriver au résultat actuel. Nous tenons également à saluer les producteurs qui ont été à l'écoute des besoins et ont su y apporter des réponses adéquates. Il reste encore des défis, mais nous avons une base solide de départ », a conclu M. Charland.

À propos de l'AQTIS

L'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS) est l'association reconnue pour représenter quelque 6 000 artisans pigistes de plus de 150 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place ou la réalisation d'une production audiovisuelle. Elle représente, défend et soutient leurs intérêts auprès des différents interlocuteurs, leur offre un filet social et négocie des ententes collectives précisant les conditions de travail qui doivent s'appliquer à eux. Site web: www.aqtis.qc.ca

