Les systèmes de Supermicro sélectionnés par le laboratoire national Lawrence Livermore pour la recherche sur la COVID-19

SAN JOSE, Californie, 7 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., (Nasdaq: SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions réseau et de l'informatique écologique, a annoncé aujourd'hui que le laboratoire national Lawrence Livermore (LLNL) a choisi Supermicro comme fournisseur de capacité et de ressources informatiques supplémentaires pour les scientifiques qui œuvrent à trouver un traitement contre la COVID-19. Les serveurs 4U à 8 processeurs graphiques (GPU) de Supermicro pour ce groupement sont dotés de près de 1000 accélérateurs graphiques AMD Radeon Instinct™ MI50, ce qui, combinés aux unités centrales (CPU) AMD EPYC™ 7002 à la fine pointe de la technologie, élargit le groupement pour offrir une capacité de traitement pour les charges de travail informatique avancées allant jusqu'à 11 pétaflops.

« Nos serveurs 4U à 8 GPU de premier plan sont optimisés pour la performance des accélérateurs à faible latence qui tire parti de notre méthode souple Server Building Block Solutions®, qui a permis au LLNL de personnaliser ses besoins en matière de groupement, a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. Nous sommes vraiment ravis de travailler avec LLNL pour aider les chercheurs et les scientifiques à trouver un vaccin contre la pandémie mondiale et dévastatrice de COVID-19, l'un des problèmes les plus pressants auxquels la société est confrontée. C'est un grand plaisir de travailler avec des organisations de premier plan qui ont besoin de groupes informatiques à haute performance et de technologies d'apprentissage automatique pour effectuer des charges de travail informatiques avancées et mener des recherches révolutionnaires. »

Le ministère de l'Énergie des États-Unis étend l'application du supercalculateur Corona – baptisé ainsi en raison de l'éclipse solaire totale de 2017 – grâce au financement découlant de la Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act. La capacité de traitement supplémentaire permet aux chercheurs de mieux gérer les simulations computationnelles intensives de la dynamique moléculaire, qui sont essentielles à la découverte d'un remède.

« Le système Corona constitue une avancée majeure dans notre capacité de modélisation biomédicale prédictive de la COVID-19 », a déclaré Jim Brase, directeur associé adjoint des programmes du LLNL, qui dirige la recherche du laboratoire sur la COVID-19 et les efforts d'intervention rapide. « Il nous permet de mettre au point des simulations avancées de la structure et de la fonction du virus et d'utiliser l'apprentissage automatique à grande échelle pour découvrir et optimiser de nouveaux traitements. Cette amplification de la performance aidera le système Corona à jouer un rôle déterminant dans l'accélération de la réponse à la pandémie. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Supermicro pour fournir à LLNL des systèmes informatiques à haute performance basés sur la technologie AMD en vue de favoriser la recherche relative à la pandémie », a déclaré Forrest Norrod, vice-président directeur et directeur général de la division Centres de données et solutions embarquées chez AMD. « Nos unités centrales AMD EPYC et nos processeurs graphiques Radeon Instinct permettront aux scientifiques de tirer parti de la capacité de traitement accrue pour les charges de travail informatique dans le domaine de la génomique, du développement de vaccins et d'autres disciplines scientifiques. »

Supermicro (Nasdaq: SMCI), l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, le cloud computing, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'informatique à haute performance et les systèmes embarqués du monde entier.

