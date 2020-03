Les six grandes banques canadiennes prennent des mesures décisives pour soutenir leurs clients affectés par la COVID-19

TORONTO, le 17 mars 2020 /CNW/ - Les six grandes banques canadiennes ont annoncé aujourd'hui des plans pour fournir un soutien financier aux citoyens qui subissent les conséquences économiques de la COVID-19.

Prenant effet immédiatement, la Banque de Montréal, la Banque CIBC, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale, la Banque Scotia et la Banque TD s'engagent à collaborer avec leurs clients - particuliers et petites entreprises -, au cas par cas, afin de leur fournir des solutions adaptées, leur permettant de gérer les difficultés suscitées par la situation actuelle, comme les interruptions de paiement, la garde des enfants en raison de la fermeture des écoles et la contraction de la COVID-19.

Ce soutien inclus jusqu'à six mois de sursis de paiement des prêts hypothécaires, ainsi que la possibilité de reporter les paiements d'autres produits de crédit.

Les individus et les propriétaires d'entreprises qui font face à des difficultés sont priés de communiquer directement avec leur banque afin de discuter des solutions possibles.

Ces mesures représentent un important premier pas, et soulignent la résilience du système bancaire canadien ainsi que la solidité de nos grandes banques. Les banques surveilleront l'évolution des conditions économiques et envisageront des mesures additionnelles s'il y a lieu.

Depuis toujours, les banques du Canada soutiennent les Canadiens durant les temps difficiles. Cet engagement se maintiendra tout au long de la crise actuelle, voire au-delà.

Les clients qui éprouvent des difficultés financières peuvent communiquer avec leur conseiller de la CIBC ou composer le 1 877 454-9030 pour discuter des options visant à améliorer leur flux monétaire à court terme en examinant leurs obligations de paiement.

Pour reference - Répondre à vos besoins en périodes difficiles - https://www.cibc.com/fr/personal-banking/advice-centre/covid-19.html

