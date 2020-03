Les six grandes banques canadiennes prennent des mesures décisives pour soutenir leurs clients affectés par la COVID-19

TORONTO, le 17 mars 2020 /CNW/ - Les six grandes banques canadiennes ont annoncé aujourd'hui des plans pour fournir un soutien financier aux citoyens qui subissent les conséquences économiques de la COVID-19.

Prenant effet immédiatement, la Banque de Montréal, la Banque CIBC, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale, la Banque Scotia et la Banque TD s'engagent à collaborer avec leurs clients - particuliers et petites entreprises -, au cas par cas, afin de leur fournir des solutions adaptées, leur permettant de gérer les difficultés suscitées par la situation actuelle, comme les interruptions de paiement, la garde des enfants en raison de la fermeture des écoles et la contraction de la COVID-19.

Ce soutien inclus jusqu'à six mois de sursis de paiement des prêts hypothécaires, ainsi que la possibilité de reporter les paiements d'autres produits de crédit.

Les individus et les propriétaires d'entreprises qui font face à des difficultés sont priés de communiquer directement avec leur banque afin de discuter des solutions possibles.

Ces mesures représentent un important premier pas, et soulignent la résilience du système bancaire canadien ainsi que la solidité de nos grandes banques. Les banques surveilleront l'évolution des conditions économiques et envisageront des mesures additionnelles s'il y a lieu.

Depuis toujours, les banques du Canada soutiennent les Canadiens durant les temps difficiles. Cet engagement se maintiendra tout au long de la crise actuelle, voire au-delà.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter: https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/soutien/coronavirus-covid-19.html

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 100 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank