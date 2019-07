Les résidents et les visiteurs de l'Î.-P.-É. bénéficieront de routes plus sécuritaires et plus efficaces grâce à l'amélioration du réseau routier de l'Î.-P.-É.

MONTAGUE, PE, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Il est essentiel de disposer de routes modernes et efficaces pour encourager et soutenir l'activité économique, faciliter le commerce et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des routes et des autoroutes qui faciliteront et rendront plus sécuritaires les déplacements des gens et des marchandises dans toute la province, en plus de favoriser une croissance économique soutenue.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour quatre projets routiers dans la province, ce qui comprend d'importants travaux d'amélioration routière, de réfection du revêtement et de pavage, ainsi que le remplacement d'un certain nombre de ponts.

Les travaux comprendront la réfection du revêtement sur 270 kilomètres du réseau routier national de l'Î.‑P.‑É. ainsi que la réfection de routes et d'autoroutes au cours des quatre prochaines années. Les projets comprendront également le remplacement de 18 ponts. Grâce à ces améliorations, les résidents et les visiteurs bénéficieront d'une sécurité routière accrue, de meilleurs itinéraires et de temps de déplacement plus courts.

Le gouvernement du Canada investit plus de 101 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Île-du-Prince-Édouard consacrera plus de 114 millions de dollars aux projets routiers.

« L'amélioration des routes et des autoroutes profite à tous les Canadiens. Ces projets d'amélioration routière permettront de créer des routes et des ponts efficaces et plus sûrs pour les résidents et les entreprises de l'Î.-P.-É., prolongeant ainsi l'utilisation de l'ensemble du réseau routier pour les décennies à venir. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« L'état des routes de l'Île-du-Prince-Édouard doit être amélioré et un financement de 215 millions de dollars sur quatre ans nous permettra d'apporter d'importantes améliorations qui bénéficieront à toute la population de l'île. Investir dans les infrastructures, qu'il s'agisse de ponts ou de revêtement de la chaussée, c'est aussi investir dans la croissance de nos collectivités et la sécurité de la population. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île‑du‑Prince‑Édouard

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars serviront à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui pourront être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement



infrastructures.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Produit connexe

Document d'information

Les résidents et les visiteurs de l'Î.-P.-É. bénéficieront de routes et de ponts plus sécuritaires et plus efficaces grâce à l'amélioration du réseau routier de l'Î.‑P.‑É.

Un financement conjoint fédéral-provincial provenant du fonds Projets nationaux et régionaux (PNR) appuiera des projets de réfection de revêtement d'asphalte et de remplacement de ponts qui seront réalisés par le ministère des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie (DOTIE) de l'Î.-P.-É au cours des quatre prochaines années. Un financement supplémentaire est également alloué à un projet d'asphaltage et de remplacement d'un pont dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit au total plus de 101 millions de dollars et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit plus de 114 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom des projets Fonds Détails concernant les projets Financement

fédéral Financement

provincial DOTIE Î.-P.-É. -Revêtement d'asphalte - 2019-2023 PNR Réfection du revêtement d'asphalte sur 270 kilomètres de routes du réseau routier national à l'Î.-P.-É. 39 226 650 $ 46 918 150 $ DOTIE Î.-P.-É. -Ponts -

2019-2023 PNR Remplacement de 17 ponts afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la résistance structurelle de l'ensemble du réseau routier et des ponts de la province. 34 323 000 $ 34 323 000 $ DOTIE Î.-P.-É. -Terrassement 2019-2023 PNR Remise en état de composantes prioritaires du réseau routier de l'Î.‑P.-É. de 2019 à 2023. 23 505 900 $ 28 114 900 $ DOTIE Î.-P.-É. - Asphaltage 2019 VIRN Revêtement d'asphalte sur 52,48 km à l'Île-du-Prince-Édouard. La remise en état de ces routes essentielles prolongera de 20 ans la durée de vie des actifs. Cela comprend également le remplacement d'un pont. 4 552 065 $ 5 419 125 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/pe-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

