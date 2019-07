Les résidents des régions rurales du Nouveau-Brunswick bénéficieront d'une couverture Internet haute vitesse à large bande élargie

ST. MARTINS, NB, le 25 juill. 2019 /CNW/ - La disponibilité des infrastructures Internet haute vitesse dans les collectivités rurales est indispensable pour stimuler le développement économique et garantir l'accès aux ressources et aux services publics essentiels. Le gouvernement du Canada et ses partenaires investissent dans des infrastructures à large bande qui permettront aux Néo-Brunswickois de communiquer plus facilement avec les gens de la province et du monde entier, ce qui favorisera une croissance économique soutenue pendant de nombreuses années.

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et députée de Fundy Royal, de Bruce Northrup, député provincial de Sussex-Fundy-St. Martins au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice et Procureure générale et ministre responsable de la Société de développement régional, et Allison Lenehan, présidente et directrice générale de Xplornet Communications Inc., ont annoncé aujourd'hui l'élargissement et l'amélioration du service Internet sans fil fixe dans les collectivités rurales de la partie continentale du Nouveau-Brunswick.

Ce projet comprend l'installation ou la mise en service de quelque 3 000 km de câbles à fibres optiques ainsi que l'amélioration des infrastructures existantes afin de mieux relier 170 tours sans fil fixes au réseau de fibre optique.

Une fois terminé, ce projet améliorera la qualité des services Internet sans fil fixes dans quelque 83 000 résidences et entreprises situées en milieu rural. Le projet créera également un nouveau potentiel d'innovation et de développement économique en aidant les propriétaires d'entreprises à établir des liens avec de nouveaux marchés, en améliorant l'accès aux services et en offrant aux étudiants la possibilité d'élargir leurs études.

Le gouvernement du Canada investit 40 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Xplornet y consacrera 63 millions de dollars et assumera tous les coûts restants.

« Le service Internet à large bande est essentiel à la prospérité des collectivités rurales du Canada. Ce projet permettra aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs du Nouveau‑Brunswick d'être mieux branchés avec leurs amis, leur famille et d'avoir un meilleur accès aux services et aux outils en ligne. En offrant de meilleures connexions à large bande, nous augmentons le potentiel de croissance et de diversification économiques dans les petites collectivités et les collectivités rurales, et nous améliorons la qualité de vie. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« L'amélioration des services à large bande permettra de rehausser la qualité de vie de tous les résidents du Nouveau-Brunswick. Elle permettra également aux entreprises rurales d'être concurrentielles sur la scène nationale et internationale, tout en permettant aux familles de pouvoir continuer à recevoir les services quotidiens dont elles ont besoin. En collaboration avec nos partenaires, nous offrons à nos collectivités les meilleurs services Internet pour les Néo‑Brunswickois. »

Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et députée de Fundy Royal

«Chez Xplornet, nous nous efforçons de permettre aux Canadiens des régions rurales de rester branchés sur ce qui compte, à des vitesses toujours plus rapides, peu importe où ils choisissent de vivre. L'annonce d'aujourd'hui est la prochaine étape de notre plan visant à poursuivre l'évolution et l'amélioration du service Internet dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick en déployant la plus récente technologie 5G dans notre province. »

Allison Lenehan, présidente et directrice générale de Xplornet Communications Inc.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

