Les résidents de la municipalité régionale d'Halifax bénéficieront de déplacements améliorés grâce aux nouveaux autobus de transport adapté

HALIFAX, le 17 juill. 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle clé dans le soutien de services de transport efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre au travail et à l'école et à avoir accès aux services essentiels à temps, et de rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Andy Fillmore, député d'Halifax, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax, et Dave Reage, directeur, Halifax Transit, ont annoncé aujourd'hui un soutien visant l'amélioration des services d'autobus de transport adapté pour les résidents de la municipalité régionale d'Halifax (MRH).

Le projet comprend l'achat de 13 autobus de transport adapté pour remplacer les véhicules du parc actuel. Deux autres véhicules de transport adapté seront également achetés pour permettre l'expansion des services de transport adapté. Ces autobus plus récents et additionnels permettront à Halifax Transit de continuer d'offrir des services de transport en commun inclusifs, efficaces et sécuritaires aux résidents de la MRH.

Ces autobus amélioreront l'expérience des passagers, répondront aux besoins croissants des usagers et appuieront un réseau de transport en commun plus durable et accessible.

Le gouvernement du Canada et la municipalité régionale d'Halifax investissent plus de 940 000 $ chacun dans cette acquisition dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

« Le gouvernement fédéral est fier de s'associer à Halifax pour ce projet. La modernisation des infrastructures de transport en commun aide nos villes à fournir des services efficaces et fiables qui transforment la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent. En mettant ces nouveaux autobus adaptés sur la route à Halifax, nous améliorerons les déplacements quotidiens de milliers d'usagers du transport en commun de Halifax. »

Andy Fillmore, député d'Halifax, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Je suis très fier de savoir que, de concert avec nos partenaires fédéraux, nous faisons des investissements importants dans l'accessibilité qui contribuent à accroître l'inclusivité à Halifax. La véritable mesure du succès d'une ville réside dans la qualité de la collectivité qu'elle crée pour tous, et cet investissement nous aide à nous rapprocher de l'objectif d'être une ville où tous les résidents peuvent se déplacer librement et de façon économique dans leur collectivité. »

Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax

« Halifax Transit s'engage à continuer de trouver des solutions novatrices pour rendre le réseau de transport en commun plus convivial, fiable, accessible et inclusif. L'annonce d'aujourd'hui nous aidera à atteindre ces objectifs. »

Dave Reage, directeur, Halifax Transit

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial de deux ans visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires:

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

