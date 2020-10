Les programmes d'AgriRÉCUP démontrent les objectifs économiques de la semaine de réduction des déchets

SAINT-BRUNO, QC, le 18 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Chaque année, la troisième semaine d'octobre célèbre la « Semaine de la réduction des déchets » (SRD). Elle voit des organisations de partout au Canada souligner leurs réalisations. Elles s'engagent à travailler davantage pour soutenir les principes et les pratiques de l'économie circulaire, l'efficacité d'utilisation des ressources et la réduction des déchets. Chez AgriRÉCUP, ces principes logent au cœur des programmes mis en œuvre chaque jour dans tout le pays.

Cette année, durant la SRD (du 19 au 25 octobre) les organisations ont désigné le 22 octobre comme la journée du plastique. Ce faisant, elles désirent souligner les progrès réalisés dans plusieurs secteurs. Graduellement, l'économie circulaire de restauration et de régénération remplace celle de la consommation linéaire (extraire-fabriquer-jeter).

« Compte tenu du rôle central joué par les plastiques dans l'agriculture actuelle, ce jeudi permet de reconnaître les réalisations des producteurs canadiens et celles en cours afin d'assurer la durabilité de leurs exploitations agricoles pour les générations actuelles et futures », déclare Barry Friesen, directeur exécutif d'AgriRÉCUP. Il ajoute : « Chaque année, AgriRÉCUP constate une augmentation du nombre d'agriculteurs canadiens, utilisateurs de ses programmes de collecte (bidons de pesticides et de fertilisants vides, barils, réservoirs, sacs-silos à grains, pellicule pour foin et ensilage, ficelles, etc.). En tant que "gardiens" de leurs terres, ils veulent que ces programmes de collecte prennent de l'ampleur et deviennent la norme dans toutes les provinces. »

Les résultats parlent d'eux-mêmes.

En 2019, les agriculteurs ont rapporté 5,5 millions de bidons vides (pesticides et fertilisants, 23 litres et moins). Depuis le début du programme, voilà 30 ans, on compte 131,5 millions de cruches recyclées.

L'an dernier, par le biais du programme relativement nouveau de récupération et de recyclage (barils et réservoirs de pesticides et de fertilisants non consignés), les agriculteurs en ont rapporté 55 400. Les 183 400 contenants de ce type recueillis jusqu'à maintenant justifient la mise en place de cette collecte.

Le plus récent programme d'AgriRÉCUP cible la récupération des sacs-silos à grains. En 2019, la Saskatchewan a officialisé le concept de la responsabilité élargie des producteurs. Incluant les projets pilotes lancés au Manitoba et en Alberta , le nombre de tonnes de plastiques agricoles usagés, destinés aux usines de recyclage a rapidement augmenté. En tout, les activités d'AgriRÉCUP concernant les sacs-silos à grains, la pellicule de plastique, la ficelle ont acheminé 3 700 tonnes de ces déchets vers les marchés finaux. Ceux-ci les ont recyclés en nouveaux produits agricoles comme des drains.

Progrès vers l'utilisation efficace des ressources et l'atteinte de la circularité en 2020

Nous obtiendrons au printemps 2021 les résultats du recyclage des contenants pour 2020. Toutefois, malgré les défis posés par COVID-19, il semble qu'il s'agira d'une année record pour le pays. En effet, les agriculteurs retournent plus de contenants, de barils, de réservoirs qu'au cours de toute autre année.

Saskatchewan

Tout indique que cette province augmentera son nombre de sacs-silos à grains récupérés pour le recyclage. Ainsi, plus de plastiques agricoles recyclables entreront dans l'économie circulaire pour traitement et pour réutilisation.

Manitoba

Le gouvernement du Manitoba a demandé l'aide d'AgriRÉCUP afin que les projets pilotes de récupération des déchets de plastique agricole migrent vers un programme permanent basé sur la responsabilité des producteurs. Cela garantira la mise en place de mesures de recyclage dans toute la province pour les contenants vides de pesticides et d'engrais, les sacs-silos à grains et la ficelle.

Alberta

Dans le cadre du projet pilote « Alberta Ag-Plastic -- Recycle it ! » AgriRÉCUP a établi vingt sites de collecte dans toute la province. Depuis le premier octobre, ils acceptent les sacs-silos à grains et la ficelle des producteurs pour le recyclage. Dans les jours à venir, AgriRÉCUP devrait annoncer six sites de collecte supplémentaires. Au début de la nouvelle année, elle vise en ajouter deux autres dans la région de la rivière la Paix. AgriRÉCUP supervise le projet pilote « Alberta Ag-Plastic -- Recycle it ! » au nom de l'Agricultural Plastics Recycling Group.

Québec

Ici, le besoin croissant des agriculteurs de gérer environ 6 500 tonnes de plastique (ficelle, pellicule pour balles, filets d'entreposage du foin, etc.) a incité AgriRÉCUP à lancer une série de projets pilotes. Il s'agit d'établir et de tester de nouvelles façons de gérer ces matériaux en toute sécurité et d'éviter qu'ils aboutissent aux sites d'enfouissement.

Avec les régions, les municipalités, les détaillants, les distributeurs, les recycleurs et les agriculteurs, AgriRÉCUP a testé les meilleures approches de récupération de ces plastiques. AgriRÉCUP a terminé la première phase de recherche sur le terrain afin de les recycler ou d'en tirer l'énergie. Présentement, AgriRÉCUP mène des projets pilotes dans la région de la Montérégie pour évaluer les options de collecte et de transformation de ces plastiques. La démarche permettra de déterminer la meilleure façon d'informer efficacement les agriculteurs au sujet des meilleures pratiques.

En 2021, AgriRÉCUP étendra les projets pilotes à d'autres régions du Québec. Par la suite, l'objectif visera à établir et à exploiter un programme financé par l'industrie pour recueillir et pour recycler ces matières dans le cadre d'un programme permanent.

Grâce à ces programmes et à d'autres programmes en cours ou en préparation, AgriRÉCUP aide les agriculteurs à exploiter leurs fermes de manière durable. Elle vise à refléter les meilleures pratiques dans une économie circulaire. C'est aussi une façon de mettre en évidence les objectifs de la semaine de la réduction des déchets.

Au sujet d'AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est une organisation, sans but lucratif, vouée à la responsabilité environnementale par le biais d'une bonne gestion des déchets agricoles inorganiques. Financée par ses membres des secteurs de la protection des cultures, du stockage des récoltes et de la santé animale, AgriRÉCUP conçoit, met en œuvre et supervise des programmes. Ceux-ci aident les agriculteurs à gérer les déchets agricoles, dont une grande partie est en plastique. Les programmes d'AgriRÉCUP sont offerts partout au Canada. Ses programmes ont été imités à l'échelle internationale. Leur succès met en lumière l'engagement des producteurs agricoles, des fabricants, des détaillants, des distributeurs, des municipalités et des provinces envers la responsabilité environnementale en agriculture et envers la durabilité. AgriRÉCUP contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. Elle récupère et recycle les plastiques agricoles et ceux des produits, des emballages en plastique de l'industrie qui y sont reliés.

www.agrirecup.ca

SOURCE AgriRÉCUP