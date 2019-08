Les produits intelligents de Yard Force pour le jardin parfait sont présentés au SPOGA GAFA 2019

COLOGNE, Allemagne, 31 août 2019 /PRNewswire/ -- Yard Force, une marque de SUMEC et un grand fabricant d'outils de jardin et de nettoyeurs haute pression, présentera ses meilleurs produits de jardinage au SPOGA GAFA du 1er au 3 septembre à Cologne (Allemagne). Avec la croissance de ses activités en Europe et en Amérique du Nord, Yard Force est devenue un choix incontournable pour des consommateurs qui souhaitent un jardin irréprochable.

Yard Force présentera au salon ses derniers tondeuses robots et nettoyeurs haute pression, qui sont tous dotés de carrosseries plus légères et de plus grandes capacités, à l'heure où elle continue de renforcer ses capacités de recherche et de développement (R&D).

Créée en 2009, Yard Force propose des appareils sans fil pour l'extérieur qui sont alimentés à l'essence et à l'électricité. Dans le but de mettre sur le marché des produits plus intelligents et plus faciles à utiliser et de servir le marché avec des outils plus innovants et plus ergonomiques, Yard Force a déployé plusieurs équipes R&D à l'étranger plus près des marchés cibles.

Grâce à des collaborations étroites avec des fournisseurs et partenaires étrangers, Yard Force est devenue plus populaire auprès des consommateurs internationaux et a été classée dans le top 10 en termes de parts de marché sur le marché du jardinage en Allemagne, selon des données de recherche de marché tiers.

« Nous avons activement recruté des talents dans les domaines de l'électronique, des logiciels, de l'Internet des objets et des algorithmes intelligents pour renforcer notre efficacité R&D et garantir la stabilité de la qualité de nos produits », explique Liu Kai, président de SUMEC, la société qui a lancé Yard Force. « Nous continuons de proposer des produits de jardinage de haute qualité pour la pelouse dans le cadre d'une approche plus propre et plus intelligente. Lors du salon, nous espérons apprendre et progresser ensemble avec nos partenaires et consommateurs potentiels », ajoute Liu.

« Les produits Yard Force sont conçus en Italie et au Royaume-Uni. Chaque produit doit obtenir les certifications TUV Rhein ou SGS, réussir des tests internes stricts de contrôle de la qualité et faire l'objet d'une évaluation par des tiers », explique Roland Menken, directeur général de MEROTEC, la filiale de SUMEC Hardware. « Lors du salon, nous exposerons nos dernières tondeuses robots 40V et 60V qui doivent être commercialisées en 2020 », ajoute M. Menken.

Dotées de capteurs et d'une technologie de recharge rapide, les tondeuses de Yard Force peuvent automatiquement éviter les obstacles et retourner à sa station d'accueil pour se recharger lorsque le niveau d'énergie est bas. Les tondeuses peuvent être contrôlées à distance grâce à une appli mobile. Tout comme les tondeuses, les nettoyeurs haute pression de Yard Force peuvent également être connectés via Bluetooth pour permettre aux utilisateurs de contrôler la pression et de vérifier l'état de la batterie.

Sur Amazon, un utilisateur a expliqué que les produits de Yard Force avaient été « très agréables à utiliser », et a ajouté que la taille compacte de l'ensemble était idéale pour le petit jardin du consommateur et que la tondeuse, extrêmement légère, était facile à manœuvrer. L'utilisateur a également expliqué que la batterie pouvait être rechargée rapidement et interchangée facilement entre la tondeuse et le coupe-bordures.

Grâce à ses efforts continus visant à concevoir les meilleurs produits pour la pelouse, Yard Force a remporté plusieurs prix. En 2018, Yard Force a remporté un prix red dot pour son nettoyeur haute pression tout-en-un et le prix IDEA aux États-Unis. La tondeuse robot intelligente de Yard Force a également été certifiée RED par TUV-SUD.

À propos de SUMEC

Fondée en 1997 à Nanjing (Chine), SUMEC fabrique des équipements innovants pour l'intérieur et l'extérieur alimentés à l'essence ou par batterie, et destinés au marché mondial. Avec son siège en Chine et des divisions de R&D et de marketing en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie, SUMEC devient le leader en termes de performance, d'innovation et de qualité pour les produits de jardinage électriques avec sa marque YARD FORCE® proposant toute une série d'équipements électriques pour l'extérieur comme des nettoyeurs haute pression et des produits pour la pelouse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sumecpower.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/967910/SUMEC_iF_DESIGN_AWARDS_2018.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/967911/Yard_Force_Robotic_mower.jpg