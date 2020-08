Les premiers hôpitaux américains implantent des dispositifs cardiaques de la nouvelle génération pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral

LʹInstitut dʹarythmie cardiaque du Texas (TCAI) du Centre médical St. David et le système de santé de Los Robles procèdent presque simultanément à l'implantation du dispositif de fermeture de l'appendice auriculaire gauche (FAAG) WATCHMAN FLX™

AUSTIN, Texas, 8 août 2020 /CNW/ - Le 5 août 2020, des médecins de lʹInstitut dʹarythmie cardiaque du Texas (TCAI) du Centre médical St. David à Austin, au Texas, et du système de santé de Los Robles à Thousand Oaks, en Californie, sont devenus les premiers du pays à implanter le seul dispositif approuvé par la FDA pour la réduction du risque d'attaque cérébrale chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire (Fib A) non valvulaire. Les médecins de ces hôpitaux, deux établissements de soins de santé du réseau HCA, ont procédé à l'implantation quasi simultanée du dispositif de fermeture de l'appendice auriculaire gauche (FAAG) WATCHMAN FLXTM.

Le Dr Andrea Natale, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., spécialiste en électrophysiologie cardiaque et directrice médicale exécutive du TCAI, et le Dr Saibal Kar, cardiologue interventionnel du système de santé de Los Robles, ont réalisé la première intervention à Thousand Oaks, en Californie, tandis que le Dr Rodney Horton, spécialiste en électrophysiologie cardiaque au TCAI, s'est occupé du premier cas à Austin, au Texas. Par ailleurs, le Dr Kar était le chercheur principal de l'essai préclinique PINNACLE FLX préalable à l'approbation de la FDA, qui a évalué les performances du dispositif WATCHMAN FLX comme alternative aux anticoagulants oraux non antagonistes de la vitamine K (NOAC) de longue durée, et à d'autres anticoagulants oraux.

« Ce nouveau dispositif est basé sur le dispositif FAAG le plus étudié et le plus implanté au monde comme option de traitement pour les personnes souffrant de Fib A non causée par un problème de valve cardiaque, également connu sous le nom de Fib A non valvulaire », a déclaré le Dr Kar. « Il nous permet de traiter un plus grand nombre de patients de manière sûre et efficace pour garantir des résultats optimaux. »

Près de six millions d'Américains seraient atteints de fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier qui donne l'impression d'un cœur qui tremble. Les personnes atteintes de fibrillation auriculaire ont un risque cinq fois plus élevé d'accident vasculaire cérébral que celles qui ont un rythme cardiaque normal.

« Ce dispositif représente une alternative sûre et efficace pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire, particulièrement ceux qui ont une raison impérieuse de ne pas prendre d'anticoagulants », a déclaré le Dr Horton.

Cette technologie vise à réduire le risque d'AVC en fermant de manière permanente une zone du cœur appelée appendice auriculaire gauche (AAG) afin d'empêcher les caillots sanguins nocifs susceptibles de se former dans l'AAG d'entrer dans la circulation sanguine et de potentiellement provoquer un AVC. En fermant l'AAG, il est possible de réduire le risque d'AVC et, avec le temps, les patients peuvent être en mesure d'arrêter de prendre des anticoagulants tels que la warfarine.

« La forme arrondie du dispositif nous permet d'entrer et de manœuvrer en toute sécurité dans l'AAG, ce qui permet un placement optimal et une meilleure stabilité à long terme », a déclaré le Dr Natale. « Il est également disponible dans des formats plus larges que le dispositif de la génération précédente, ce qui nous permet de traiter un plus large éventail de patients. »

L'intervention se fait sous anesthésie générale et prend environ une heure. Les patients restent généralement à l'hôpital pendant une nuit et en sortent le lendemain.

