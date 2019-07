Les présidents du Rwanda, du Sénégal et de la RDC vont prendre la parole lors du plus grand rassemblement des entrepreneurs africains, le Forum de l'entrepreneuriat de la Tony Elumelu Foundation

Plus de 5 000 participants et 40 intervenants attendus au Transcorp Hilton Hotel, à Abuja

Le Forum présentera des séances plénières, des cours magistraux, un concours de pitch, des opportunités de réseautage, un débat présidentiel et UBA Marketplace

LAGOS, Nigeria, 16 juillet 2019 /PRNewswire/ -- La Tony Elumelu Foundation (TEF), fondée par le grand entrepreneur africain du même nom, a annoncé la liste des intervenants et des activités pour le 5e Forum de l'entrepreneuriat de la Tony Elumelu Foundation, le plus grand rassemblement annuel d'entrepreneurs africains et de l'écosystème de l'entrepreneuriat africain.

Pour le débat présidentiel du Forum, le président de la République démocratique du Congo (RDC), S.E. Félix Tshisekedi, se joindra au président du Kenya précédemment annoncé, S.E. Paul Kagame, et au président du Sénégal, H.E Macky Sall, lors d'une séance plénière interactive intense qui aura lieu lors de la 2e journée du Forum. Le débat présidentiel sera animé par le fondateur de TEF, Tony O. Elumelu, CON, et permettra aux trois présidents d'engager directement le débat avec un auditoire de 5 000 personnes, composé d'entrepreneurs, de décideurs politiques, d'investisseurs et de chefs d'entreprise, auprès des milliers de personnes interagissant en ligne, par le biais de TEFConnect.

Le Forum présente la plus grande occasion annuelle pour les entrepreneurs et les décideurs politiques d'interagir directement. Toutes les sessions rassemblent des dirigeants du secteur privé et du secteur public lors de tables rondes, de cours magistraux et d'un concours de pitch dynamique qui engagera un auditoire de créateurs de start-up, d'institutions de développement et de décideurs politiques.

Le Forum de cette année compte sur la présence d'intervenants tels que le professeur Benedict Oramah, président de la Banque africaine d'import-export (AFREXIMBANK), M. Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), M. Awele Elumelu, administrateur de la Tony Elumelu Foundation et fondateur d'Avon Medical, Kennedy Uzoka, PDG d'UBA Group Plc, Mme Djene Kaba Conde, Première Dame de Guinée, parmi d'autres chefs d'entreprise notables d'envergure mondiale.

Chaque année, la Tony Elumelu Fondation accueille le plus grand rassemblement d'entrepreneurs africains, de décideurs politiques et de chefs d'entreprise en un même lieu. Le Forum de cette année, dont le thème est « Empowering African Entrepreneurs » (Donner du pouvoir aux entrepreneurs africains), se tiendra à l'emblématique Transcorp Hilton Hotel à Abuja, la capitale du Nigeria. Le Forum incluera également UBA Marketplace, une place de marché sur laquelle UBA, la banque afriaine internationale, rassemble des entreprises de tout le continent.

Lors du Forum de 2018, TEFConnect, la plus grande plateforme numérique pour les entrepreneurs africains a été lancée pour connecter les entrepreneurs aux opportunités dont ils ont besoin pour le succès de leurs affaires. TEFConnect sera sur le devant de la scène lors du Forum de cette année alors que les débats mondiaux se tournent vers la technologie comme moteur clé du développement économique en Afrique.

Pour de plus amples informations : https://www.tonyelumelufoundation.org/forum2019

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/925518/Tony_Elumelu_TEF_Forum.jpg