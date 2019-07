Les préposé-es au péage de l'autoroute 30 votent à l'unanimité pour la grève

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la négociation avec leur employeur, les 39 travailleuses et travailleurs du Syndicat des préposé-es au péage de l'autoroute 30-CSN ont adopté aujourd'hui à 100 % un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Si rien ne change à la table de négociation demain, ils pourraient tenir une première journée de débrayage ce vendredi.

Les principaux points en litige concernent la question des horaires et celle du rattrapage salarial. « Nous avons toujours reconnu que les horaires ne sont pas simples à gérer pour l'employeur. Il ne peut toutefois pas se surprendre qu'à force d'entretenir autant de précarité, les gens doivent cumuler plusieurs emplois, ce qui réduit leur disponibilité. Trente employé-es à temps partiel sur 39, c'est énorme ! », explique le président du syndicat, Alain Courtemanche.

Jean-Pierre Bourgault, vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), ajoute que les membres sont prêts à faire des concessions et des aménagements sur les horaires en donnant à l'employeur la souplesse qu'il demande. En contrepartie, ils souhaitent obtenir un rattrapage salarial par rapport à ce qui s'observe ailleurs au Québec et au sein même de l'entreprise. « Les employé-es du pont de la Confédération gagnent plus de 18 $ l'heure en commençant, alors que nos membres débutent à 14,25 $ l'heure et plafonnent à 15,25 $ », précise-t-il. Cet écart n'est pas justifié. »

Il enchaîne : « Les employé-es du service à la clientèle de l'autoroute 30 ont un horaire fixe et un salaire d'entrée plus élevé. Et les conditions de travail sont loin d'être les mêmes ! Par souci d'équité, l'employeur doit accorder un traitement équivalent à ses préposé-es au péage comparativement à celui des autres employé-es au sein de son entreprise et des personnes qui exécutent le même travail ailleurs au Québec. »

Conditions extrêmes

La présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN, Annette Herbeuval, conclut avec ces mots éloquents : « Les conditions de travail des préposé-es au péage de l'autoroute 30 sont extrêmement difficiles. Ceux-ci font face à des automobilistes impatients et agressifs, qui n'hésitent pas à leur crier des noms lorsque c'est trop long à leur goût. Les installations manquent de climatisation l'été et de chauffage l'hiver, et il n'est pas rare que le système automatisé de péage fasse défaut ; le ou la préposée doit alors franchir trois voies pour aller le débloquer, prenant ainsi des risques pour sa vie. Les membres demandent depuis des années à l'employeur d'améliorer ces points problématiques, et rien ne se fait. Dans ces conditions, on peut aisément comprendre qu'ils souhaitent améliorer leur sort et obtenir une meilleure reconnaissance de leur travail. La CSN les soutiendra jusqu'au bout. »

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)