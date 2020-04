Les PME clientes de BMO peuvent maintenant présenter une demande pour le nouveau Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes

MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW/ - À compter de demain, les PME clientes de BMO peuvent demander le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes directement sur la page d'aide aux entreprises touchées par la COVID-19 de la Banque. Le compte fait partie du programme de prêts du gouvernement fédéral pour les petites entreprises canadiennes et complète les mesures d'allégement spécifiques annoncées précédemment par BMO pour soutenir les entreprises canadiennes touchées par la COVID-19.

« Comme toujours, nous nous engageons à soutenir nos clients, a déclaré Andrew Irvine, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. Nous savons que les petites entreprises, en particulier, ressentent un fardeau financier et nous travaillons avec des milliers de clients pour les aider à puiser dans les fonds de secours le plus rapidement possible. Ce nouveau compte offrira une stabilité supplémentaire aux clients alors que nous continuons à naviguer ensemble dans cette situation. »

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes est un prêt garanti par le gouvernement jusqu'à concurrence de 40 000 $, qui est sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022. Le prêt est offert pour aider les entreprises à couvrir leurs frais d'exploitation pendant la COVID-19. Vingt-cinq pour cent du montant du prêt (10 000 $) sont admissibles à la radiation tant que l'entreprise rembourse 30 000 $ au plus tard le 31 décembre 2022. Si l'entreprise ne peut pas rembourser le prêt avant le 31 décembre 2022, il peut être converti en un prêt à terme de 3 ans à un taux d'intérêt de 5 %.

Les critères complets pour les entreprises admissibles, ainsi que le formulaire de demande, se trouvent sur la page de soutien aux entreprises touchées par la COVID-19 de BMO. BMO rappelle aux clients que ce programme sera uniquement offert en ligne sur sa page d'aide aux entreprises touchées par la COVID-19.

BMO soutient ses entreprises clientes

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes élargit les mesures existantes annoncées précédemment par BMO en faveur des PME canadiennes. Les mesures de secours supplémentaires comprennent :

le report des versements sur les cartes de crédit et les marges de crédit pour petites entreprises;

le report du versement du capital d'un prêt aux petites entreprises;

l'augmentation des marges de crédit pour les petites entreprises afin d'aider au chapitre du fonds de roulement à court terme; aux clients qui demandent une augmentation sur une marge de crédit d'exploitation, BMO peut avancer la paie pour les aider à en assurer le versement.

BMO a aidé plus de 70 000 clients des Services bancaires Particuliers et entreprises avec ses mesures d'allégement et continue de travailler avec des milliers de clients quotidiennement pour leur venir en aide.

BMO conseille aux clients de s'inscrire aux Services bancaires en ligne, aux Services bancaires mobiles et aux Services bancaires en ligne pour entreprises, selon le cas. BMO encourage aussi les entreprises clientes à consulter les mises à jour périodiques de la Banque sur la page COVID-19.

Pour établir le dépôt direct pour les versements et les remboursements de l'Agence du revenu du Canada, visitez : https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/etablir-depot-direct-arc/

