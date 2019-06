Les paiements mobiles UnionPay sont acceptés par 3 000 000 commerçants hors de Chine continentale

Des offres spéciales sont disponibles dans 80 destinations de voyage populaires cet été

SHANGHAI, 26 juin 2019 /PRNewswire/ -- Plus de la moitié des touristes chinois prévoient de voyager à l'étranger cet été, selon les données de réservation de plusieurs agences de voyages en ligne chinoises. Le nombre de touristes chinois en partance pourrait atteindre un nouveau record cette année.

Alors que les paiements UnionPay sont désormais possibles dans 174 pays et régions, le rêve de la « facilité de paiement » s'est déjà concrétisé pour les touristes disposant de cartes UnionPay. Et en plus du traditionnel paiement par carte, des modes de paiement innovants proposés par UnionPay sont disponibles dans plus de 3 000 000 points de vente dans 46 pays et régions hors de Chine continentale.

Outre la facilité de paiement, UnionPay International (UPI) apporte encore une bonne nouvelle à ses détenteurs de cartes cet été. Désormais, UPI offre des remises pouvant atteindre 30 % dans des dizaines de milliers de points de vente de 80 destinations de voyage. Et un tiers de ces offres sont spécialement conçues pour les clients qui paient avec les services de paiement mobile UnionPay.

100 000 commerçants supplémentaires hors de Chine continentale offrent les services de paiement mobile d'UnionPay

Jusqu'à présent, le service de paiement UnionPay est disponible chez plus de 27 millions de commerçants hors de Chine continentale, couvrant à la fois des destinations populaires et des destinations émergentes pour les touristes chinois. La couverture d'acceptation globale d'UnionPay dans la région Asie-Pacifique s'élève maintenant à 90 %.

Il est de plus en plus simple de payer avec les cartes UnionPay dans les destinations de voyage émergentes. Par exemple, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, la couverture d'acceptation d'UnionPay a atteint 90 %. En Tanzanie et au Maroc, les cartes UnionPay seront bientôt acceptées partout. UnionPay est également disponible sur plusieurs îles populaires : environ 60 % des commerçants de Tahiti acceptent les cartes UnionPay, tandis que UnionPay a atteint une acceptation de 100 % aux Seychelles.

L'optimisation du service de paiement d'UnionPay hors de Chine continentale ne se restreint pas aux simples paiements par carte. Les touristes chinois ayant récemment visité le Japon ont pu constater qu'ils pouvaient scanner les codes QR UnionPay pour effectuer des paiements dans les aéroports internationaux et les grands magasins les plus réputés. En effet, les services de paiement mobile d'UnionPay – y compris le paiement par code QR et le paiement sans contact – sont désormais disponibles dans les secteurs du transport en commun, de la vente au détail, etc. Environ 2,8 millions de commerçants acceptent la solution de paiement sans contact d'UnionPay, QuickPass, et le nombre de points de vente acceptant les paiements par code QR d'UnionPay a rapidement augmenté pour atteindre 300 000.

Pour accueillir les touristes chinois, beaucoup de commerçants de renom commencent à accepter les paiements par code QR d'UnionPay. Ces magasins incluent LAOX, Kintetsu Department Store et Matsuya Ginza au Japon, Aumake en Australie et bien d'autres établissements de restauration et magasins de vente au détail aux Émirats arabes unis et en Turquie.

UnionPay aide les touristes à profiter davantage de leurs voyages tout en dépensant moins

Au vu de l'acceptation croissante de son réseau de cartes et de solutions de paiement mobile, UnionPay réforme sa campagne de marketing mondiale sous trois aspects : tout d'abord, une couverture plus étendue. La campagne de cet été couvre 80 destinations dans 45 pays et régions hors de Chine continentale, et pour la première fois, des commerçants au Kazakhstan, au Maroc et aux Seychelles y participent. Ensuite, plus de commerçants liés au divertissement et à la culture. Beaucoup plus de parcs d'attractions et de loisirs, de musées et de galeries participent à la campagne cette année. Par exemple, plus de dix musées, dont le Museum of Modern Art, proposent pour la première fois des offres spéciales pour les détenteurs de cartes UnionPay. Enfin, davantage de commerçants offrent des remises spéciales pour les clients qui paient avec les services de paiement mobile UnionPay.

Au cours des deux prochains mois, les clients qui paient avec les services de paiement mobile UnionPay bénéficieront d'offres spéciales chez plus de 10 000 commerçants hors de Chine continentale. Ces commerçants participants se trouvent à Hong Kong, à Macao, à Taïwan, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est, en Russie, au Canada, etc. Par exemple, lorsqu'ils prendront un taxi T-Money à Séoul, les touristes qui paieront la course en scannant un code QR UnionPay bénéficieront d'une remise de 50 %. Par ailleurs, les clients qui paieront en scannant des codes QR UnionPay chez certains commerçants pourront recevoir des enveloppes numériques rouges dans l'application UnionPay. De plus en plus de commerçants proposent des offres aux utilisateurs des services de paiement mobile UnionPay, par exemple MYER en Australie, les commerces de proximité à Taïwan, ainsi que Vodafone en Nouvelle-Zélande.

Les vacances d'été sont également la haute saison pour le tourisme entrant en Chine. À ce jour, environ 120 millions de cartes UnionPay ont été émises hors de Chine continentale. Les touristes venant visiter la Chine avec des cartes UnionPay pourront bénéficier d'offres spéciales dans de nombreux grands restaurants à Pékin, Shanghai, Canton et Shenzhen.