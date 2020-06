Les organisations nationales œuvrant pour les personnes en situation de handicap reçoivent plus de financement pour améliorer leurs activités de communication accessible et de mobilisation durant ...

GATINEAU, QC, le 6 juin 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a fait ressortir les obstacles quotidiens auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap. Le gouvernement du Canada demeure résolu à travailler avec ses partenaires d'un bout à l'autre du pays à bâtir un Canada plus accessible et inclusif.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, a annoncé un financement supplémentaire de 1,1 million de dollars pour aider les organisations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap par l'entremise du Programme de partenariats pour le développement social - Personnes handicapées (PPDS-PH). Elles pourront ainsi améliorer leurs activités de communication et de mobilisation et mieux aborder les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les personnes en situation de handicap.

L'importance des communications accessibles et la nécessité de mobiliser les personnes en situation de handicap durant la pandémie sont critiques en ce moment. La communauté des personnes en situation de handicap et le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap ont soulevé ces facteurs en tant que question fondamentale. Ce groupe a été mis sur pied pour conseiller la ministre Qualtrough sur la réalité des personnes en situation de handicap durant cette crise ; il la conseillera également sur les questions propres aux incapacités, les problèmes et les lacunes systémiques ainsi que les stratégies et les mesures à prendre pour réagir à la crise, tout en respectant l'approche « rien sans nous ».

En appuyant la communauté des personnes en situation de handicap afin qu'elle puisse maintenir ses activités de communication et de mobilisation durant la pandémie, les organisations pourront créer pour elles une expérience multilingue exempte d'obstacles et s'assurer qu'elles reçoivent de l'information accessible et appropriée pour les aider pendant cette période.

Tandis que nous traversons la pandémie de COVID-19, le gouvernement s'est engagé à aider les personnes en situation de handicap à conserver leur santé, leur sécurité et leur dignité. Depuis le début de la Semaine nationale de l'accessibilité, le gouvernement a annoncé un financement d'au plus 6,4 millions de dollars sur trois ans, dont pourront bénéficier jusqu'à 16 organisations canadiennes par l'entremise du Programme de partenariat pour le développement social - Personnes handicapées. Le gouvernement a également lancé un appel de propositions dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité pour les projets de construction ou de rénovation de petite envergure, pour l'obtention d'un financement d'au plus 100 000 $. Les jeunes Canadiens peuvent également manifester leur intérêt à faire du bénévolat auprès d'organismes locaux et à collaborer avec eux par l'entremise de la composante Innovation jeunesse du Fonds, qui offrira jusqu'à 10 000 $ pour les projets favorisant l'accessibilité.

Le 5 juin, le premier ministre a annoncé du soutien supplémentaire, compte tenu des dépenses extraordinaires qu'ont dû engager les personnes en situation de handicap pendant la pandémie de COVID-19. Ce soutien comprend un paiement unique pouvant atteindre 600 $ aux détenteurs d'un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, des nouveaux investissements de 15 millions de dollars pour la création du Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées, ainsi que du financement additionnel dans le cadre du Programme de développement de la technologie accessible.

Citation

« Ces derniers mois ont été difficiles pour tous. Nous savons que les personnes en situation de handicap se heurtent à des problèmes et à des vulnérabilités uniques et accrus durant une pandémie, notamment sur le plan de l'accès à l'information et des communications, de la santé mentale, de l'isolement social ainsi que du soutien à l'emploi et au revenu. C'est pourquoi, grâce à l'approche "rien sans nous", le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des organisations et des personnes en situation de handicap d'un bout à l'autre du pays, et utilise une optique axée sur les incapacités pour aborder leurs préoccupations et leurs problèmes afin de fournir le soutien nécessaire en cette période difficile. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Les faits en bref

La Semaine nationale de l'accessibilité, qui se déroule du 31 mai au 6 juin 2020, est l'occasion de souligner les contributions qu'apportent les Canadiens en situation de handicap ainsi que les efforts déployés à l'élimination des obstacles à l'inclusion.

l'occasion de souligner les contributions qu'apportent les Canadiens en situation de handicap ainsi que les efforts déployés à l'élimination des obstacles à l'inclusion. Le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap, qui regroupe des experts issus de cette communauté, a été mis sur pied pour conseiller la ministre sur la réalité de ces personnes. Durant la pandémie de COVID-19 ; ces conseils porteront notamment sur les questions propres aux incapacités, les problèmes et les lacunes systémiques ainsi que les stratégies à observer et les mesures à prendre.

consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap, qui regroupe des experts issus de cette communauté, a été mis sur pied pour conseiller la ministre sur la réalité de ces personnes. Durant la pandémie de COVID-19 ; ces conseils porteront notamment sur les questions propres aux incapacités, les problèmes et les lacunes systémiques ainsi que les stratégies à observer et les mesures à prendre. Depuis 1998, un financement annuel de 11 millions de dollars a été fourni aux organisations dans le cadre du Programme de partenariat pour le développement social - Personnes handicapées pour appuyer les projets visant à améliorer l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap et leur participation à tous les aspects de la société canadienne. Plus de 500 projets ont été financés par le Programme de partenariat pour le développement social.

Un financement additionnel a été annoncé en 2019 pour le Programme de partenariat pour le développement social afin de soutenir la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et de la Loi canadienne sur l'accessibilité :

2,6 millions de dollars sur deux ans (2019-2021) pour appuyer la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;



6,13 millions de dollars sur trois ans (2019-2022) pour appuyer l'accessibilité ;



2,7 millions de dollars par année subséquente, dès 2021-2022, pour appuyer l'accessibilité.

Produits connexes

Lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité nouvellement modernisé

De jeunes leaders de partout au Canada aident à bâtir des collectivités et des milieux de travail plus inclusifs et plus accessibles

Document d'information : Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière des personnes en situation de handicap

Liens connexes

Programme de partenariats pour le développement social - Composante Personnes handicapées

Lien vers l'annonce du premier ministre

Semaine nationale de l'accessibilité - du 31 mai au 6 juin 2020

Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap

Suivez-vous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada