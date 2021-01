Les ordinateurs portables dotés de la RTX série 30 de GIGABYTE sont désormais en vente, après d'impressionnantes précommandes à travers le monde

TAIPEI, 27 janvier 2021 /CNW/ - Aujourd'hui a eu lieu le lancement officiel de 7 nouveaux ordinateurs portables dotés de cartes graphiques GeForce RTX série 30 avec les gammes AORUS, pour les joueurs pros, et AERO, pour les créateurs, de GIGABYTE, la plus grande marque de PC au monde. Offrant des performances exceptionnelles et des fonctionnalités incomparables tout en conservant leur portabilité, leur finesse et leur légèreté, ces nouveaux ordinateurs ont conquis les amateurs et les créateurs de jeux vidéo aux attentes élevées. Le nombre de précommandes a atteint un niveau sans précédent à l'échelle mondiale depuis l'annonce initiale de leur sortie du 12 janvier.

Les cartes graphiques GeForce RTX™ série 30 basées sur l'architecture NVIDIA Ampere™ offrent à ces nouveaux portables de GIGABYTE des performances graphiques équivalentes à ceux des ordinateurs de bureau grâce aux derniers processeurs Intel® CoreTM de 10e génération, qui augmentent la performance de 30 % par rapport à la génération précédente. Pour pousser les UTG de la RTX série 30 à leurs limites de performance, GIGABYTE a amélioré le système de refroidissement exclusif WINDFORCE Infinity avec des caloducs entièrement en cuivre et a optimisé le design du module thermique pour tirer parti des capacités exceptionnelles de l'UTG. Même après 60 minutes de burn-in tests, les horloges de l'unité centrale et du processeur graphique demeurent stables à une fréquence d'horloge élevée, assurant une création de contenu et un jeu incroyablement fluides et rapides, et ce, sans que l'appareil surchauffe.

Afin qu'elle puisse offrir une performance de jeu de niveau professionnel, la gamme de portables AORUS a été développée conjointement avec G2 Esports. Les caractéristiques telles que les écrans qui supportent une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz ou de 300 Hz, très utile pour l'eSport, et les claviers mécaniques, s'adressent aux joueurs invétérés. Pour les créateurs professionnels, les ordinateurs portables primés de la gamme AERO offrent des couleurs précises et réalistes grâce à leurs écrans OLED certifiés X-Rite™ Pantone® exclusifs. Les gammes AORUS et AERO sont également parmi les rares sur le marché à prendre en charge la connectivité HDMI 2.1, affichant une prise de sortie vidéo parfaite allant jusqu'à une résolution de 4K à 120 Hz pour propulser l'expérience utilisateur au niveau supérieur.

GIGABYTE a également effectué plusieurs tests de performance pointus afin de démontrer toute la puissance de ces ordinateurs portables de prochaine génération dotés de cartes graphiques RTX série 30. Pour connaître les résultats complets de ces tests et la façon dont GIGABYTE met l'accent sur la performance, consultez la page d'accueil officielle suivante : https://www.aorus.com/laptop/geforce-rtx30/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1427288/RTX30_Laptop_KV_1920x1080.jpg

SOURCE GIGABYTE