Les nouveaux véhicules de GWM, construits sur la plateforme L.E.M.O.N. DHT et affichant une performance exceptionnelle, sont présentés au monde entier pour la première fois

BAODING, Chine, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Récemment, GWM a lancé le HAVAL JOLION en Arabie saoudite, en Afrique du Sud et au Chili et est sur le point de dévoiler le HAVAL H6 de 3e génération en Ukraine. Construits sur la plateforme modulaire intelligente « L.E.M.O.N. », les deux nouveaux modèles présenteront le GWM L.E.M.O.N. DHT au public du monde entier pour la première fois, proposant une nouvelle expérience de produit aux utilisateurs partout sur la planète grâce à la transformation technologique et à l'innovation.

Le lancement du L.E.M.O.N. DHT fera de GWM le premier constructeur automobile chinois à franchir la barrière de la technologie hybride. Ce système hybride multimodal hautement intégré et à haut rendement, doté d'architectures propres aux véhicules hybrides et véhicules hybrides rechargeables permet d'atteindre un équilibre parfait entre haute efficacité et haute performance indépendamment de la gamme de vitesses et des scénarios. Il offre en outre une efficacité énergétique élevée et une faible consommation de carburant aux utilisateurs du monde entier qui se soucient de la protection de l'environnement.

Parce que L.E.M.O.N. DHT bénéficie d'une plus grande puissance, d'un confort amélioré, d'un système de réduction du bruit, des vibrations et des secousses et d'une consommation de carburant plus faible, de nombreux nouveaux véhicules de GWM seront construits au moyen de cette technologie à l'avenir, ce qui se traduira par des améliorations remarquables en matière de performance. Si l'on prend l'exemple du HAVAL H6 de 3e génération, on remarque que le groupe motopropulseur de ce nouveau véhicule est composé d'un moteur turbocompressé de 1,5 L et d'un moteur de 130 kW. Il produit une puissance combinée de 179 kW (243 hp) et un couple combiné de 530 Nm, de sorte qu'il nécessite un temps de réponse inférieur à celui du HAVAL H6 de 2e génération. La boîte de vitesses à double embrayage du type humide de 2e génération pour le groupe motopropulseur offre une efficacité de transmission accrue, une réponse dynamique plus rapide et une plus grande capacité d'accélération. Grâce à la technologie hybride parallèle à deux moteurs, le HAVAL H6 de 3e génération réduit la consommation de carburant à 6,6 L/100 km, comparativement à celle de 6,9 L/100 km de la 2e génération, ce qui se traduit par une augmentation de 14,5 % de l'efficacité énergétique et permet donc d'atteindre à la fois une efficacité énergétique et une puissance élevée. Les dimensions du HAVAL H6 de 3e génération sont les suivantes : 4 653*1 886*1 730 mm (L*l*H). Il est donc 38 mm plus long, 26 mm plus large et 10 mm plus haut que le HAVAL H6 de 2e génération. Cela veut dire qu'il offre plus d'espace et plus de confort aux différents membres de la famille et qu'il répond à leurs différents besoins. De plus, le L.E.M.O.N. DHT aide à réduire le bruit, les vibrations et les secousses au minimum, créant un environnement de conduite agréable pour les utilisateurs.

La technologie hybride est une pierre angulaire importante qui soutient la stratégie de mondialisation de GWM. Elle représente clairement les capacités de recherche et développement de GWM. Au fil des ans, GWM s'est engagé à faire de la R-D indépendante, à établir des normes de qualité élevées et à promouvoir la mise à niveau des produits au moyen de technologies de base. GWM accorde également une grande importance à l'expérience personnalisée pour répondre aux demandes diverses des utilisateurs partout dans le monde. À l'avenir, GWM déploiera des efforts incessants en matière d'innovation technologique afin de promouvoir la transformation industrielle et d'offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience de conduite de haute technologie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1511321/3rd_Gen_HAVAL_H6.jpg