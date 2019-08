Les nouveaux moteurs de la croissance de 2019 -- La Foire de Qingdao se tiendra en octobre

QINGDAO, Chine, 5 août 2019 /CNW/ - Le Bureau d'information du gouvernement populaire de la province du Shandong a annoncé le 2 août que la Foire de Qingdao (la Foire), ayant comme thème les nouveaux moteurs de la croissance de 2019, se tiendra au centre international des congrès de Qingdao du 19 au 21 octobre.

Afin d'accélérer la transition des moteurs de la croissance pour mettre de côté le passé et embrasser l'avenir par l'entremise de l'innovation et de la coopération, la Foire vise à aider la province du Shandong à établir une plate-forme pour définir les plans, les produits, les technologies et les politiques, tout en présentant les réussites, durant une période marquée par une transformation des moteurs de la croissance grâce à des expositions, des séminaires, des jumelages de projets et des négociations. La plate-forme est aussi conçue pour attirer les investissements, les ressources talentueuses et les technologies sophistiquées, de même que pour faciliter la collaboration entre les industries manufacturières locales et étrangères.

La Foire compte une aire d'exposition de 23 700 mètres carrés, ainsi que des conférences et des séminaires. La zone réservée aux expositions comprend une aire thématique, cinq sections spécialisées et quatre sections spéciales. L'aire d'exposition thématique présentera les réalisations et les projets clés tout en faisant la promotion de 16 villes de niveau préfectoral en matière de plans d'aménagement, d'initiatives essentielles et de parcs de haute technologie, aux côtés d'une zone réservée à la mise en valeur des caractéristiques uniques des marques locales. Les cinq sections spécialisées, elles, abriteront un ensemble de sociétés multinationales, de firmes établies au sein du pays et de leaders de l'industrie issus de la fabrication intelligente, de la vie intelligente, de la nouvelle énergie, des nouveaux matériaux et de l'industrie marine. Une section est prévue pour regrouper les entreprises spécialisées dans les secteurs d'activité émergents, qui, collectivement, feront montre de produits novateurs et de technologies innovantes tout en cherchant des occasions de collaboration. Les quatre sections spéciales, pour leur part, sont consacrées aux progrès scientifiques et technologiques, aux institutions d'investissement financier, aux prestataires de services de tourisme et à l'agriculture moderne axée sur l'efficacité. Certaines des plus récentes réussites d'entreprises, d'universités et d'établissements de recherche y seront présentées, ainsi que des offres à thématique culturelle et pour le tourisme de spécialité.

Des représentants des dix principales industries du Shandong et de milliers de projets coopératifs de même que des cadres supérieurs rattachés à des associations et à des organisations internationales ou multinationales participeront à la Foire, selon Yu Fenggui, président et secrétaire du groupe de direction du parti du sous-conseil CCPIT du Shandong.

La période d'inscription à la Foire est maintenant ouverte et 352 firmes ont manifesté leur intérêt à prendre part à l'événement, dont 12 des 500 plus grandes firmes de la planète, et 15 des 500 plus grandes firmes de la Chine.

https://static.prnasia.com/pro/media/201908/qingdao_fair.pdf

Site Web officiel de la Foire de Qingdao : www.ngdfair.com

PERSONNE-RESSOURCE : Nannan Zhu

Téléphone : +86-531-86168346/13156174527

Courriel : scena@163.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/956189/Qingdao_Fair.jpg

SOURCE Information Office of the People's Government of Shandong Province