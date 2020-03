Les Northeast Eagles de Torbay sont les gagnants de la Coupe des bonnes actions Chevrolet 2019-2020

L'équipe de hockey peewee remporte un grand prix de 100 000 $ qu'elle remettra à l'organisme caritatif de son choix

OSHAWA, ON, le 1er mars 2020 /CNW/ - Samedi soir, l'équipe de hockey peewee de Torbay à Terre-Neuve, les Northeast Eagles, a été désignée équipe championne de la Coupe des bonnes actions Chevrolet 2019-2020 dans le cadre d'une célébration surprise au centre d'équitation thérapeutique Rainbow Riders. La Coupe des bonnes actions Chevrolet, qui en est à sa quatrième saison, est un programme qui permet aux équipes de hockey peewee canadiennes de mener de bonnes actions dans leur communauté.

« La Coupe des bonnes actions Chevrolet est maintenant bien plus qu'un simple programme ou une simple promotion. Elle est devenue un mouvement », affirme Laura Pacey, gestionnaire de marque chez Chevrolet Canada. « Elle se veut un cri de ralliement pour inspirer les bonnes actions, et les Northeast Eagles l'ont illustré dans tous les sens du terme. Ce qu'ils ont accompli pour leur communauté et avec l'aide de celle-ci est vraiment remarquable. »

Les Northeast Eagles faisaient partie des centaines d'équipes de partout au Canada qui ont participé à la compétition en soumettant une vidéo de leur bonne action. Cette équipe a accompli un travail exceptionnel. Ensemble, les membres de l'équipe ont amassé 21 500 $ pour le centre d'équitation thérapeutique Rainbow Riders, qui aide les enfants de Terre-Neuve-et-Labrador ayant un handicap physique, cognitif ou émotionnel. Grâce à l'argent recueilli par l'équipe et la communauté, le centre a pu offrir une semaine d'équitation gratuite à tous les participants et acheter un véhicule utilitaire dont il avait grandement besoin.

Hier, les membres de l'équipe ont été surpris alors qu'ils visitaient la grange des Rainbow Riders. Ils ont été accueillis par les ambassadeurs du programme : Harnarayan Singh, l'animateur du diffuseur national et la quatre fois médaillée d'or olympique, Caroline Ouellette. M. Singh a remis à l'équipe la Coupe des bonnes actions, aussi grande que la Coupe Stanley, puis Danielle Ellis de Chevrolet Canada lui a remis le chèque du grand prix au nom de Chevrolet Canada. Kevin Peters du concessionnaire local Hickman Chevrolet, Ed O'Brien de Hockey NL et Danny Breen, maire de St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador, étaient également présents.

« Félicitations à tous les jeunes athlètes, arbitres et parents de l'équipe All-Stars peewee C des Northeast Eagles qui ont remporté la Coupe des bonnes actions au profit du centre d'équitation thérapeutique Rainbow Riders », a déclaré le maire Breen. « Le montant de 100 000 $ que vous avez remporté pour votre communauté grâce à votre extraordinaire accomplissement aura un impact positif sur la vie d'enfants et de familles pendant de nombreuses années. Vos bonnes actions toucheront les résidents de toute la région et amélioreront la capacité du centre Rainbow Riders de poursuivre son bon travail quotidien. »

David Steele, entraîneur adjoint des Northeast Eagles, ajoute : « Participer à ce programme et être un témoin privilégié de ce que ces enfants ont accompli a été une expérience des plus enrichissantes. Nous sommes très fiers de ce formidable groupe de jeunes joueurs et nous sommes reconnaissants de tout le soutien que nous avons reçu et qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. »

En tant que gagnante de la Coupe des bonnes actions Chevrolet de cette année, l'équipe a reçu un grand prix de 100 000 $ qui sera remis au centre d'équitation thérapeutique Rainbow Riders. Le nom de chaque joueur est gravé sur la coupe pour commémorer leurs efforts. L'équipe a également reçu une reconnaissance nationale lors de la diffusion de la Soirée du hockey d'hier soir pour célébrer ses réalisations remarquables.

