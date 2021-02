Les meilleurs véhicules vendus au Canada en 2021 annoncés via huit catégories par l'Association des journalistes automobile du Canada

Les gagnants des catégories de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année ont été dévoilés dans le cadre de l'émission Zone Auto (en partenariat avec le Salon International de l'auto de Montréal) à TVA.

TORONTO, le 20 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a annoncé les véhicules que ces membres considèrent être les meilleurs achats en 2021. Huit catégories permettent de regrouper les voitures, les véhicules utilitaires sports (VUS) et les camionnettes.

Ce classement a permis à six constructeurs d'automobiles à se rapprocher du prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2021. Kia et Genesis ont chacun remporté deux prix cette année. Le Kia Telluride a d'ailleurs gagné pour une deuxième année consécutive. Mazda, Subaru, Nissan et Ram ont tous remporté des prix comme étant les meilleurs de leur catégorie respective. Comme le Telluride, la Mazda3 remporte un prix une deuxième fois.

Cette année, plus de 250 véhicules étaient éligibles à notre processus d'évaluation. Ceci inclut tant les modèles déjà commercialisés que les nouveautés et les modèles ayant été récemment mis à jour. Des données furent recueillies de journalistes de partout au pays, partant de Vancouver jusqu'à Halifax. Nos journalistes ont mis les véhicules à l'essai dans des conditions climatiques canadiennes bien réelles, et ce, tout au long de l'année.

« Malgré les défis que notre organisation a dû surmonter en 2020, les journalistes de l'AJAC ont soumis une quantité impressionnante de données durant leurs essais. Ces données nous ont ensuite permis de dévoiler les gagnants lors de l'émission Zone Auto, en collaboration avec le Salon international de l'auto de Montréal » - a expliqué la présidente de l'AJAC, Stephanie Wallcraft.

« Parmi ses membres, l'AJAC comprend les journalistes automobiles les plus renommés au pays. Ils ont démontré une rigueur sans pareil durant leur processus d'évaluation, toujours dans le but de bien guider les consommateurs durant leur processus d'achat automobile. »

Or, les huit véhicules nommés ci-bas figurent désormais parmi les finalistes pour le prix de la Voiture canadienne de l'année et le Véhicule utilitaire canadien de l'année 2021. Ces prix seront présentés au mois de mars prochain. Les détails de cet événement seront prochainement divulgués.

Les gagnants des catégories pour la Voiture canadienne de l'année et le Véhicule utilitaire canadien de l'année 2021 sont :

Meilleure voiture intermédiaire 2021 au Canada

Mazda3 (deuxième victoire consécutive)

Meilleure voiture grande format 2021 au Canada

Kia K5

Meilleure voiture intermédiaire de luxe 2021 au Canada

Genesis G80

Meilleur utilitaire compact 2021 au Canada

Subaru Crosstrek

Meilleur utilitaire intermédiaire 2021 au Canada

Nissan Rogu

Meilleur utilitaire grand format 2021 au Canada

Kia Telluride (deuxième victoire consécutive)

Meilleur utilitaire intermédiaire de luxe 2021 au Canada

Genesis GV80

Meilleure camionnette 2021 au Canada

Ram 1500

À propos de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada est une association de journalistes, de rédacteurs, de photographes et de personnel corporatif dont les activités professionnelles se concentrent sur l'automobile et son industrie. La plupart de nos membres journalistes font l'essai de nouveaux véhicules et en font la critique sur une base régulière, et ce, pour différents types de médias à travers le pays. Chaque année, l'Association organise le programme Meilleure nouvelle voiture canadienne de l'année, Meilleur nouveau VUS canadien de l'année, les Prix de l'innovation, et l'EcoRandonée.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada