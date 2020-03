Les marchands Canadian Tire reconnaissent le dévouement de leurs employés au moyen d'un programme de soutien spécial

Plus de [30 000] employés des magasins Canadian Tire au Canada bénéficieront d'une prime de 2 $ de l'heure

TORONTO, le 25 mars 2020 /CNW/ - La Société Canadian Tire (TSX:CTC, TSX:CTC.a) a annoncé aujourd'hui que les marchands associés Canadian Tire ont introduit un programme de soutien spécial temporaire de 2 $ de l'heure pour tous les employés des magasins Canadian Tire. Cette prime, qui se veut un « geste d'appréciation » aux employés pour leur travail considérable au service de leurs communautés durant la pandémie COVID-19, commence le 22 mars et se poursuivra jusqu'au 2 mai 2020.

« Nous vivons une période sans précédent et il est important de reconnaître le travail considérable de nos équipes afin de leur témoigner notre reconnaissance pour leur engagement auprès de nos magasins, de nos communautés et de nos clients », a déclaré Gerry Feist, président de l'Association des marchands Canadian Tire et marchand associé du magasin Canadian Tire n° 288 à Edmonton en Alberta.

« Les Canadiens se tournent vers Canadian Tire pour obtenir les articles essentiels qui les aideront à surmonter la COVID-19. Les employés de nos magasins Canadian Tire sont en première ligne et nous sommes extrêmement fiers du rôle qu'ils jouent auprès de nos communautés pour servir nos clients et à les aider à obtenir en toute sécurité les produits dont ils ont besoin », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire.

Les magasins Canadian Tire demeurent ouverts avec des heures d'ouverture réduites pour faciliter le nettoyage et le réapprovisionnement. Les Canadiens prennent des précautions pour ralentir la propagation de la COVID-19 et ont une forte demande pour les articles allant du papier hygiénique, au désinfectant pour les mains en passant par les produits de nettoyage et autres articles ménagers.

Outre la prime temporaire, Canadian Tire continue d'explorer des mesures qui favoriseront la sécurité et le bien-être des employés à mesure que la situation évolue. Cette semaine, les magasins ont commencé à installer des protections de caisse en plexiglas et des mesures de distanciation sociale sont mises en place dans tous les magasins, y compris aux caisses. De plus, à compter d'aujourd'hui, les magasins Canadian Tire proposent désormais le service de ramassage en bordure de magasin, ce qui offre aux clients l'option de ramasser leur commande, effectuée en ligne, au magasin en la faisant livrer directement à leur véhicule.

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un segment de détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage.

