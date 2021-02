Les manufacturiers mobilisés pour soutenir l'effort de vaccination

MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) sont impatients de contribuer à l'effort collectif de vaccination et tenter d'alléger le fardeau des travailleurs de la santé. En ce sens, ils participeront volontiers à l'effort de concertation pour détailler une feuille de route et des processus clairs afin de vacciner rapidement le plus grand nombre de Québécoises et Québécois.

Alors que le premier ministre François Legault vient tout juste d'annoncer le coup d'envoi de la campagne de vaccination de masse et que le Québec recevra de grandes quantités de doses de vaccins dans les prochains jours, MEQ est bien consciente que les manufacturiers à travers le Québec peuvent jouer un rôle clé dans la lutte à la COVID-19.

« La relance économique durable passe obligatoirement par la vaccination. Les manufacturiers sont habités par le sentiment du devoir et continueront de contribuer à l'effort collectif pour freiner la COVID-19 », soutient Véronique Proulx, présidente directrice-générale de Manufacturiers et exportateurs du Québec.

Démarche claire et concertée

L'élaboration d'un plan clair et concerté sera primordiale pour optimiser la contribution des entreprises. MEQ s'est mis à la disposition des autorités de santé publique pour évaluer et coordonner l'apport de ses membres à cet effort collectif.

Pour décharger le réseau de la santé et ses travailleurs, qui déploient des efforts surhumains depuis le début de la pandémie, les manufacturiers pourront notamment établir des sites de vaccination à l'intérieur des entreprises, alors que certaines d'entre elles disposent de personnel soignant au sein même de leurs installations qui pourraient procéder aux opérations de vaccination.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

