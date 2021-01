Les médias et les groupes de réflexion chinois et malaisiens discutent de la coopération scientifique et technologique pour favoriser l'autonomisation

PÉKIN, 18 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Un rapport de Science and Technology Daily | IUSTC :

Le « Technology Empowering the Future: China-Malaysia Think Tank and Media Cooperation Forum », parrainé par China International Publishing Group, l'Association d'amitié Chine-Malaisie et Science and Technology Daily et organisé par China Report Press, s'est tenu le 15 janvier 2021.

Des représentants des médias, des groupes de réflexion et des entreprises de science et technologie de Chine et de Malaisie ont mené des discussions approfondies sur le thème de la coopération scientifique et technologique pour favoriser l'autonomisation à l'avenir, et notamment les nouveaux débouchés que permet la coopération numérique à l'ère de la 5G.

Chen Shi, rédacteur en chef adjoint du China International Publishing Group (CIPG) et président de China Report Press, a indiqué que la « quatrième révolution industrielle », que représentent la 5G et d'autres technologies numériques, avait fourni une nouvelle approche pour résoudre les problèmes et répondre aux défis de développement à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, la coopération en science et technologie est une tendance internationale. La communication internationale prend des formes complexes et changeantes, ce qui présente de nombreuses perspectives dans le cadre de la collaboration numérique entre les groupes de réflexion et les médias chinois et malaisiens. Grâce à une coopération ouverte, les deux parties devraient s'intégrer activement au réseau mondial de l'innovation et promouvoir le développement scientifique et technologique.

« La technologie, qui est le thème de nos délibérations d'aujourd'hui, est un autre secteur émergent de notre coopération bilatérale, et cela comprend la coopération sur la 5G... Nos deux pays ont élargi leurs activités de coopération, leur soutien et leur assistance réciproques pour atténuer les effets de cette pandémie », a déclaré le président de l'Association d'amitié Chine-Malaisie, Dato' Abdul Majid Ahmad Khan. Ce dernier a ajouté qu'en réaction à l'épidémie, la Malaisie accélérait le développement des technologies émergentes dans l'industrie et faisait progresser sa stratégie nationale en matière de technologie numérique. « On dit que la transformation numérique est comme une machine qui carbure aux données et qui fabrique ses tissus numériques avec la 5G… D'ici 10 ans, le marché des médias et du divertissement aura complètement été transformé par la 5G. » Selon lui, l'expérience de la Chine dans l'application de nouvelles technologies de pointe telles que les courtes vidéos, les ventes de streaming en direct, les jeux en ligne et d'autres formes d'approches au divertissement ont donné d'excellents résultats pendant la crise. Ces expériences ont également apporté une importante valeur de référence pour la Malaisie. Il s'attendait à ce que les médias et les groupes de réflexion de la Chine et de la Malaisie renforcent la coopération numérique à l'ère de la 5G.

Fang Hanting, le vice-président de Science and Technology Daily, a exprimé son point de vue sur le forum. Il a affirmé qu'il était très important pour la Chine et la Malaisie de discuter des perspectives d'une coopération numérique dans le domaine des médias intelligents à l'ère de la 5G. La 5G représente un avancement épique en matière de technologie de transmission de l'information et de connexion. Elle a marqué le développement de tout le secteur des médias, en particulier le secteur des médias intellectuels. À l'ère des médias intellectuels, la technologie 5G accélérera la connexion intelligente axée sur les données et le groupe de réflexion des médias. Elle favorisera la mise en place d'une immersion tournée vers le secteur ainsi que des médias à construction écologique centrés sur les réseaux personnels. Elle fournira une force de soutien puissante pour l'innovation et le développement de l'industrie des médias, et agira comme médium permettant de tout renforcer à bien des égards. La Chine et la Malaisie devraient saisir cette occasion et explorer ensemble de nouvelles perspectives de coopération entre les groupes de réflexion des médias.

Au cours du forum de discussion, des représentants de plusieurs médias et entreprises ont discuté de l'application de la technologie numérique dans le domaine de la communication internationale, des tendances de développement des médias à l'ère de la 5G et des groupes de réflexion des médias qui cherchent à favoriser la coopération technologique entre la Chine et la Malaisie.

Après discussion, il est largement admis que les technologies numériques telles que la 5G sont en train de reconstruire la structure industrielle de la science et de la technologie et qu'elles représentent les principaux facteurs de changements du secteur des médias. Les médias, les groupes de réflexion et les entreprises technologiques de la Chine et de la Malaisie devraient saisir les occasions de coopération, renforcer la coopération et les échanges, promouvoir la construction de plateformes d'information numérique et la coopération en matière d'information numérique. Ils devraient aussi renforcer l'intégration des médias afin d'accroître l'influence des médias, donnant ainsi une dimension pratique à la collaboration entre les deux pays.