Les grands champions du « Karuta », un jeu de cartes japonais, ont été désignés dans la préfecture de Shiga

- Sa popularité est notamment due au manga « Chihayafuru » -

OTSU, Japon, le 1er février 2021 /PRNewswire/-- Des combats acharnés se sont déroulés sur le « tatami » lors des tournois de championnat national de karuta (jeu de cartes) qui se sont tenus au sanctuaire d'Omi, dans la préfecture de Shiga, dans l'ouest du Japon, le 9 janvier 2021, afin de déterminer les meilleurs joueurs nationaux : le « Meijin » (maître) vainqueur de la division masculine et la « Reine » vainqueur de la division féminine.

Le lieu, calme et tranquille, était rempli d'une atmosphère tendue à chaque fois que le récitant lisait un poème (sur la « yomifuda » ou carte de lecture) de la collection « Hyakunin Isshu » (une anthologie classique de 100 poètes « waka » littéraires, un poème chacun). En entendant la première syllabe d'une première moitié de poème de 17 syllabes en moyenne sur un yomifuda, les joueurs ont demandé la carte correspondante (« torifuda », ou carte pour les joueurs, chacun ayant la deuxième moitié du même poème) en un clin d'œil.

Un Israélien, qui regardait la compétition, a déclaré avec une apparente excitation : « J'ai eu le même sentiment de tension qu'en regardant l'anime. »

Photo 1 : Les joueuses participant au tournoi féminin à Omi Shrine (tournoi de championnat pour le titre de la Reine) (9 janvier 2021)

Photo 2 : Le tournoi masculin pour le titre de Meijin (Maître)

Photo 3 : La nouvelle reine Yuri Yamazoe (à gauche) et le nouveau Meijin Keitaro Kumehara (à droite)

Photo 4 : Les spectateurs écoutent attentivement les commentaires tout en regardant l'écran

Toutes les parties sont disponibles sur YouTube :

https://youtu.be/D-FUjgT1GOM

« Art martial sur tatami »

Dans le karuta compétitif, le récitant lit les cartes yomifuda une par une tandis que les joueurs s'affrontent pour saisir rapidement le torifuda correspondant. On le désigne comme un art martial sur tatami parce qu'il requiert une bonne mémoire, de la concentration, une vitesse instantanée et de la force physique.

Ces dernières années, la populaire série d'animation Chihayafuru a contribué au buzz du karuta, en particulier chez les jeunes, et le nombre de joueurs étrangers est en augmentation.

Photo 5 : Image des cartes de karuta

Torifuda :

Le sanctuaire d'Omi, le « lieu sacré » du karuta

Le sanctuaire d'Omi, également connu sous le nom d'Omi Jingu, est dédié à l'empereur Tenji, qui a composé le premier poème de Hyakunin Isshu, et est considéré comme le lieu sacré du karuta. En plus des tournois nationaux, le championnat national japonais de karuta des lycées se déroule chaque année au sanctuaire shintoïste. En outre, des matchs passionnés ont eu lieu entre des joueurs japonais et étrangers lors du championnat du monde de karuta qui s'est tenu au sanctuaire en 2019.

Photo 6 : Sanctuaire d'Omi (ville d'Otsu, préfecture de Shiga)

Photo 7 : Omi Kangakukan (sur le terrain du sanctuaire d'Omi)

