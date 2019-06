Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laval-Laurentides-Lanaudière investissent 1,5 M$ dans La Compagnie 2 Amériks inc. (GoGo Quinoa)

Avec un total de 15 entreprises soutenues en 2018-2019, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laval-Laurentides-Lanaudière injectent plus de 22,3 M$ dans l'économie locale

Faits saillants

Au cours de l'exercice 2018-2019, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laval-Laurentides-Lanaudière ont investi au total 22 332 182 $ dans 15 entreprises de la région.

Les entreprises partenaires incluent : Collections Unimage, Hulix Construction, La Compagnie 2 Amériks inc. (GoGo Quinoa), Les installations électriques LH ltée et SMT Hautes Technologies inc. dans la région de Laval; Camp Sportmax, Énergie Cardio inc., Groupe Noddem inc., Service alimentaire Desco inc. et Transgestion inc. dans la région des Laurentides; Agro-100 Ltée, Intermat (De la Fontaine & Associés inc.), Groupe Manucam, Machinerie R. Gagnon inc. et Motion Composites inc. dans la région de Lanaudière.

Au total, 183,3 M$ ont été investis dans la région par les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laval-Laurentides-Lanaudière depuis leur création en 1996.

LAVAL, QC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au cours de la dernière année, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laval ont investi 1,5 M$ dans La Compagnie 2 Amériks inc. (GoGo Quinoa), une entreprise lavalloise qui fabrique et distribue une gamme variée de produits à base de quinoa, dont les grains vendus en sac, des pâtes alimentaires et des biscuits, le tout sous la marque commerciale « GoGoQuinoa ». Il s'agit de l'un des 15 investissements totalisant plus de 22,3 M$ au cours de l'exercice 2018-2019 pour les FRS de Laval-Laurentides-Lanaudière.

Après avoir gouté au quinoa pour la première fois en Bolivie il y a plus de 20 ans, Martin Bilodeau a développé depuis 2004 la plus vaste gamme de produits à base de quinoa en Amérique du Nord. La popularité grandissante du quinoa et de la marque « GoGoQuinoa » sur les tablettes des différents supermarchés a amené l'entreprise à agrandir ses installations à quelques reprises pour finalement s'installer en 2017 dans le Parc industriel de Laval. L'investissement de 1,5 M$ des FRS de Laval permettra à l'entreprise de poursuivre la diversification de ses produits et développer de nouvelles sources d'approvisionnement.

« Nous avons présentement 60 produits différents à base de quinoa sur les tablettes et projetons de poursuivre notre intégration verticale d'ici les cinq prochaines années. Pour ce faire, nous devons investir de façon importante en recherche et développement pour mieux innover. Nous cherchons également à élargir notre réseau d'approvisionnement pour la matière première dans l'ouest canadien et au Québec. Au-delà du financement, les équipes des FRS de Laval et du Fonds de solidarité FTQ nous offrent une valeur ajoutée grâce à leur expertise en agroalimentaire et la qualité de leur réseau de contacts », souligne Martin Bilodeau, président fondateur de La Compagnie 2 Amériks inc.

« Nos équipes d'investissement s'intéressent autant à des entreprises qui évoluent dans des secteurs d'activités très diversifiés. Leur dénominateur commun : elles font preuve de vision et développent des projets qui sont porteurs pour assurer la croissance et le rayonnement de leur entreprise. La compagnie 2 Amériks est un exemple éloquent et nous sommes fiers de soutenir des entrepreneurs aussi dynamiques. Cette entreprise contribue de façon tangible à notre bilan positif au sein de l'économie régionale », ajoute Éric Dargis, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ régions Laval, Laurentides et Lanaudière.

Un réseau de FRS solidement ancré et en santé

Pour l'ensemble du Québec, c'est un total de 120 662 030 $ qui ont été investis dans 117 entreprises québécoises par les Fonds régionaux de solidarité FTQ au cours de l'exercice 2018-2019. Il s'agit d'une année exceptionnelle en ce qui a trait aux investissements consentis et au nombre de dossiers traités depuis la création des Fonds régionaux en 1996.

« Grâce aux Fonds régionaux, nous avons su développer un solide réseau sur le terrain et assurer une présence accrue dans chacune des régions du Québec. Nos équipes d'investissements et les membres de nos conseils d'administration sont étroitement liés aux communautés d'affaires qu'ils servent. Ils sont donc bien positionnés pour comprendre les enjeux locaux et proposer des solutions de financement qui répondent aux besoins des entrepreneurs de la région. Ce bilan éloquent illustre bien la force de notre réseau et notre contribution au dynamisme de l'économie régionale », conclut Luc Pinard, président-directeur général, Fonds régionaux de solidarité FTQ.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 23 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996 et partie intégrante du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux ont investi 918 M$ dans 1434 projets. À travers ces investissements, ils ont contribué à créer, maintenir ou sauvegarder 51 846 emplois.

À propos de La Compagnie 2 Amériks inc.

Fondée en 2004, La Compagnie 2 Amériks une entreprise canadienne de premier plan, qui se concentre principalement sur le quinoa avec la marque GoGo Quinoa. En tant que société de commerce de quinoa équitable, elle vise à contribuer au bien-être de tous les consommateurs, en offrant des produits nutritifs et savoureux, qui sont d'origine éthique et responsable. Elle s'engage également à respecter les principes régissant les pratiques de commerce du quinoa équitable tout au long de son offre de produits. www.gogoquinoa.com

FICHE D'INFORMATION

LE RÉSEAU DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ DANS

LAVAL-LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

Depuis 1983, le Fonds de solidarité FTQ, Fonds régionaux de solidarité FTQ, Fonds locaux de solidarité FTQ et le Fonds immobilier de solidarité FTQ ont investi 1,118 G$ auprès de 654 entreprises de Laval, Laurentides et Lanaudière.*





Les Fonds locaux de solidarité FTQ ont appuyé la création de douze fonds locaux dans Laval, Laurentides et Lanaudière :

Ville de Laval



MRC d'Antoine-Labelle



MRC d'Argenteuil



MRC de La Rivière-du-Nord



MRC des Laurentides



MRC des Pays-d'en-Haut



Ville de Mirabel



MRC de D'Autray



MRC de L'Assomption



MRC de Joliette



MRC de Montcalm



MRC des Moulins

* Données au 31 mai 2018 qui seront mises à jour à la suite de l'annonce des résultats financiers du Fonds de solidarité FTQ le 5 juillet 2019.

