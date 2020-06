Les Fonds et les Portefeuilles SociéTerre de Desjardins désormais 100 % sans pétrolières ni pipelines

Nouvelles mesures pour accélérer l'intégration de critères ESG

LÉVIS, QC, le 6 juin 2020 /CNW Telbec/ - Les 17 Fonds et Portefeuilles SociéTerre de Desjardins sont désormais 100 % sans pétrolières et pipelines. Ainsi, l'exposition de ces produits d'investissement à des producteurs et transporteurs spécialisés en énergies fossiles est donc passée de 5 à 0 %.

Les actions dans les entreprises qui tirent une part importante de leurs revenus de l'extraction ou de la production de pétrole, de gaz naturel et de charbon thermique, du transport spécialisé de pétrole et de gaz (incluant les pipelines), du raffinage de pétrole ou de la production d'énergie à partir de charbon sont donc maintenant complètement exclues de la gamme SociéTerre de Desjardins.

Ce changement représente un pas de plus vers la transition énergétique pour SociéTerre et s'inscrit dans une volonté de poursuivre les efforts du Mouvement Desjardins pour assumer un leadership vers une économie sobre en carbone. Il permet également aux investisseurs qui souhaitent s'engager davantage d'avoir un produit qui répond mieux à leurs attentes évolutives.

Dans le cadre de la Semaine canadienne de l'environnement qui se termine le 7 juin, Desjardins réitère l'importance qu'il accorde à la lutte et à l'adaptation aux changements climatiques. « Depuis près de 30 ans, Desjardins demeure l'un des acteurs les plus engagés au pays dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable. Nous contribuons résolument à l'accélération de la transition énergétique et poursuivons nos efforts pour accompagner nos membres et clients dans cette démarche. Nous devons tous, collectivement, participer à cette transition », a souligné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Avec plus de 30 produits d'investissement responsable, Desjardins a l'offre la plus complète au Canada, notamment avec les Fonds et les Portefeuilles SociéTerre, le placement garanti PrioriTerre et les Fonds négociés en bourse IR.

Accélération de l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Dans les derniers mois, Desjardins a revu sa position par rapport à certains secteurs d'activité afin de se retirer de ceux qui ne cadrent plus avec ses orientations en matière de développement durable, notamment du charbon comme source d'énergie thermique, du tabac et du vapotage.

« D'ici la fin de l'année, le Mouvement Desjardins s'engage à désinvestir du secteur du charbon thermique, tout en accompagnant ses partenaires qui démontrent à court terme un plan de transition crédible, conforme aux recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). De plus, comme les produits du tabac et du vapotage nuisent à la santé des consommateurs et à l'environnement, nous nous retirerons également de cette industrie », a ajouté M. Cormier.

À cet effet, Desjardins est récemment devenu la première institution financière en Amérique du Nord à joindre la Powering Past Coal Alliance (PPCA), un regroupement d'entreprises, de gouvernements et d'associations promu par le Canada et le Royaume-Uni ainsi que par les Nations Unies qui souhaite accélérer l'élimination progressive des combustibles fossiles des centrales au charbon.

Il est également devenu l'un des premiers signataires nord-américains du Tobacco-Free Finance Pledge, en collaboration avec l'initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui favorise les efforts globaux de lutte antitabac.

« Nous sommes enchantés que Desjardins se joigne aux signataires du Tobacco-Free Finance Pledge. Comme premier groupe financier coopératif au Canada, ce geste envoie un message clair aux collectivités à l'effet que le secteur financier adopte les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies de plus en plus rapidement », a souligné la Dre Bronwyn King, présidente et directrice générale des Tobacco Free Portfolios.

