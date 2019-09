Les fondateurs du Forum Chine-Italie ont donné leur avis sur la lutte contre la pauvreté lors de la Foire caritative de Chine

SHENZHEN, Chine, 29 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 20 septembre 2019, le Sommet caritatif international 2019 (2019 International Charity Summit), sur le thème « Great Power Battle in 2020 » (Lutte des grandes puissances en 2020), s'est tenu à Shenzhen. En se concentrant sur les questions fondamentales, les points faibles et les chaînes clés de la lutte actuelle contre la pauvreté, ainsi que sur les sujets brûlants et les questions difficiles du développement de la philanthropie, ce sommet s'est engagé à recueillir les opinions sur les pratiques et les innovations concernant la lutte contre la pauvreté en Chine et à contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde.

Parrainé par le Comité organisateur de la Foire caritative de Chine (China Charity Fair - CCNF), le somment s'est tenu au sein de l'Institut mondial de philanthropie en Chine (China Global Philanthropy Institute - CGPI) et du Centre de développement CNCF (CNCF Development Center) de Shenzhen. Il a abordé les trois thèmes suivants : « Expériences de co-développement pour la réduction de la pauvreté mondiale », « Le développement durable dans les zones touchées par la pauvreté » et « La construction d'un nouveau modèle de revitalisation du milieu rural » et a exposé les pratiques innovantes entreprises par les forces caritatives transfrontalières dans des domaines aussi importants que la réduction de la pauvreté, l'innovation technologique, la protection de l'environnement, l'éducation et les soins médicaux.

Au cours du sommet, Fang Jin, le secrétaire général de la China Development Research Foundation (CDRF - Fondation chinoise de recherche pour le développement), a déclaré qu'investir dans le capital humain est le moyen le plus efficace et le plus prometteur pour réduire la pauvreté. « Les projets de bienfaisance ne se limitent pas à la recherche et à l'expérimentation mais sont censés conseiller pour influencer les politiques afin d'en faire bénéficier davantage de groupes cibles après avoir prouvé leur efficacité. »

Le 23 mars 2019, WANG Zhenyao (président du China Global Philanthropy Institute et doyen du China Philanthropy Research Institute), FANG Jin (secrétaire général adjoint du CDRF) et Giovanni B. ANDORNINO (directeur de TOChina Hub) ont signé un protocole d'entente (MoU - Memorandum of Understanding) à propos de la création d'un Forum Chine-Italie sur la philanthropie, en vue d'une coopération à long terme dans ce domaine, qui a marqué le plus haut niveau d'échanges caritatifs dans l'histoire des deux pays.