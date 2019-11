Les finalistes du prix Maurice-Pollack : Des entreprises qui se démarquent par leurs actions pour réussir l'intégration des personnes immigrantes

MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les finalistes du prix Maurice-Pollack ont été dévoilés aujourd'hui par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Remis dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), ce prix récompense des entreprises québécoises qui se distinguent en plaçant la diversité au cœur de leurs actions.

Cette année, afin de mieux refléter les réalités des entreprises, le prix comporte deux volets : volet Petites entreprises (moins de 250 employés) et volet Grandes entreprises (250 employés et plus). Les finalistes du volet Petites entreprises sont Cordé électrique, Les aliments Jardi et Produits Seatply. Pour le volet Grandes entreprises, on retrouve Levio conseils et Processia Canada. Les noms des deux lauréats seront annoncés le 18 novembre, lors du lancement de la SQRI.

Portrait des finalistes

VOLET PETITES ENTREPRISES (MOINS DE 250 EMPLOYÉS)

Cordé électrique

Cette entreprise de Maricourt, fondée en 2010, se spécialise dans la fabrication de harnais électriques. Après une croissance fulgurante de ses activités, Cordé électrique ouvre une seconde usine à Sherbrooke en 2017. Cordé électrique emploie plusieurs personnes d'origines diverses. Parmi les mesures prises pour favoriser la participation des personnes immigrantes, l'entreprise a instauré un horaire de soir pour permettre à plusieurs d'entre elles de suivre des cours de français. Elle a établi un système de transport à l'intention des employés sans permis de conduire et plusieurs activités sociales pour l'intégration du personnel de toutes origines.

Les aliments Jardi

L'entreprise sherbrookoise se spécialise dans l'importation, l'emballage et la distribution de produits en vrac. Diverses mesures ont été mises en place pour favoriser l'intégration des employés issus de l'immigration. Les formations et les documents ont été traduits en trois différentes langues et sont généralement accompagnés de tutoriels vidéo. Des activités sociales, comme le dîner communautaire ou celui de Noël suscitent la curiosité et favorisent le dialogue et les échanges. L'entreprise a aussi instauré un quart de travail de soir afin de permettre aux employés visés de suivre des cours de français durant la journée.

Produits Seatply

Basé à Montréal, Seatply s'est établi comme l'un des principaux fabricants de contreplaqué courbé en Amérique du Nord. Quelque 87 % des employés de l'entreprise sont issus de l'immigration, principalement du Moyen-Orient et de l'Asie. La direction de l'usine et les administrateurs sont formés et sensibilisés aux besoins des nouveaux arrivants. Tout au long de l'année, l'entreprise organise des activités dans le but de favoriser des relations interculturelles harmonieuses. L'entreprise a également établi plusieurs partenariats avec des organismes communautaires pour offrir à son personnel des outils d'intégration utiles et efficaces.

VOLET GRANDES ENTREPRISES (250 EMPLOYÉS ET PLUS)

Levio conseils

Levio conseils offre des services-conseils dans le domaine des technologies de l'information (TI) et de la gestion des organisations. L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Environ 45 % du personnel de Levio conseils provient de la diversité ethnoculturelle et chaque année, l'entreprise recrute une centaine de nouveaux employés à l'international. Elle a mis en place un système de parrainage qui assure un accompagnement aux nouveaux arrivants tout au long de leur processus d'immigration. En plus d'offrir des cours de français à temps partiel, l'entreprise a établi des partenariats permettant d'accompagner les nouveaux arrivants lors des nombreuses démarches administratives.

Processia Solutions

Processia Solutions agit sur la performance de l'entreprise grâce à son approche unique basée sur ses services spécialisés en gestion du cycle de vie des produits. La diversité et l'inclusion font partie intégrante de l'ADN de Processia Solutions depuis sa création en 2000. Avec plus de 300 employés répartis sur trois continents, son personnel est familiarisé avec la diversité et chacun y met du sien pour faciliter l'intégration de la main-d'œuvre immigrante. L'entreprise organise plusieurs activités comme des cours de français, des événements de découvertes culinaires ainsi que des activités de coaching et de mentorat pour contribuer à la formation et à l'intégration des nouveaux arrivants.

Citations

« Certaines entreprises québécoises font preuve de beaucoup de créativité pour favoriser l'accueil et l'intégration des employés issus de l'immigration. Le Prix Maurice-Pollack permet de récompenser celles qui se démarquent. Par leurs actions, elles encouragent l'établissement durable des personnes immigrantes et leur épanouissement dans leur milieu de travail. L'engagement dont font preuve ces entreprises s'inscrit dans l'esprit des réformes entreprises par le Ministère pour moderniser notre système d'immigration afin de mieux accueillir, franciser et intégrer les personnes immigrantes. En faisant une place aux talents venus d'ailleurs, les entreprises contribuent à faire du Québec une société encore plus accueillante et plus prospère. »

Simon Jolin-Barrette, ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« La diversité culturelle est une grande richesse pour le Québec, tant au niveau économique que social. Nous sommes heureux de nous associer à une initiative comme le prix Maurice-Pollack. Il met en valeur et inspire les entreprises qui font une réelle différence en croyant et investissant dans cette diversité. »

M. Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes à l'œuvre dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack a mis au service de la population une entreprise d'envergure, adaptée au contexte québécois. Détenteur de nombreux titres honorifiques universitaires, cet homme d'affaires a illustré de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

