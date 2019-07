Les entreprises versent de plus en plus de gros salaires pour attirer les professionnels les plus talentueux du secteur des hautes technologies

CARY, Caroline du Nord, 9 juillet 2019 /CNW/ - Les entreprises versent de plus en plus de gros salaires pour attirer et fidéliser les professionnels des TI possédant des compétences essentielles. En moyenne, les professionnels des TI ont gagné cette année 5 000 $ de plus qu'en 2018. C'est l'une des conclusions du Rapport 2019 sur les compétences et les salaires dans le secteur des TI (2019 IT Skills and Salary Report) de Global Knowledge.

Global Knowledge, chef de file mondial de la formation en TI, a rendu public son 12e rapport annuel sur les compétences et les salaires dans le secteur des TI, la plus importante étude internationale sur les professionnels des TI. Elle couvre les salaires, les compétences recherchées, les qualifications, les technologies émergentes, ainsi que les pénuries de compétences à l'échelle internationale et leurs impacts.

Cette année, plus de 12 200 personnes originaires de 159 pays et occupant l'un des 17 postes en TI couverts par l'étude ont rempli le questionnaire. Le rapport 2019 est publié en quatre parties.

La 1re partie, « Salaires et qualifications », est téléchargeable dès à présent (gratuitement). Elle porte sur la rémunération, les moteurs de la hausse des salaires, les qualifications les plus recherchées et les plus rémunératrices ainsi que sur les avantages associés à l'acquisition de nouvelles qualifications, et propose des ressources gratuites pour acquérir de nouvelles qualifications.

Zane Schweer, qui pilote l'équipe de rédaction du rapport de Global Knowledge explique, « Les entreprises ont besoin d'individus capables et compétents dans des secteurs comme le nuage, la cybersécurité, l'architecture des TI et la gestion de projets et versent de plus en plus de gros salaires pour les attirer et les fidéliser. »

« Les qualifications jouent un rôle important dans la capacité des professionnels des TI à contribuer à la réussite de leur entreprise : aux dires de 52 % des professionnels interrogés, l'acquisition de nouvelles compétences a entraîné un regain d'intérêt pour leur expertise au sein de leur entreprise. Qui plus est, 45 % d'entre eux ont déclaré avoir mis en œuvre des projets visant à accroître l'efficacité. »

Les trois parties suivantes du rapport seront publiées dans les semaines à venir :

Perspectives des décideurs du secteur des TI

Perfectionnement professionnel et satisfaction au travail

Perspectives d'avenir et conclusions

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge enseigne des compétences qui favorisent la réussite.

Global Knowledge est le chef de file international de l'enseignement de compétences professionnelles appliquées au secteur des TI. Implantée dans 15 pays, elle dispose d'une flexibilité unique qui lui permet d'offrir un large éventail de formations dans le monde entier, dans des salles de classe, en ligne et par le biais d'un réseau mondial de partenaires.

Fondée en 1995, Global Knowledge compte 1 500 employés partout dans le monde et favorise la réussite de plus de 230 000 professionnels chaque année.

