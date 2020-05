Les engins XCMG réalisent plusieurs projets de construction battant des records du monde

La grue sur chenilles XGC88000 de 4 000 tonnes lève la plus grande tour de lavage de l'oxyde d'éthylène et de l'éthylène glycol au monde

La grue XGC28000 de 2 000 tonnes lève la plus grande antenne mono-calibre entièrement mobile d'Asie

XUZHOU, Chine, 15 mai 2020 /CNW/ - XGC88000, la grue sur chenilles de 4 000 tonnes de XCMG (SHE : 000425), a établi un nouveau record mondial en réalisant récemment une opération de levage de la tour de lavage de l'oxyde d'éthylène et de l'éthylène glycol (EO/EG) de 2 000 tonnes pour le projet de raffinage et d'intégration chimique de Gulei à Zhangzhou, dans la province du Fujian.

La tour de lavage de l'oxyde d'éthylène et de l'éthylène glycol de 2 000 tonnes a un diamètre de 9 mètres et une hauteur totale de 102 mètres et présente les caractéristiques techniques les plus grandes au monde. La grue XGC88000 a soudé deux parties du corps de la tour sans encombre, à une hauteur de 50 mètres (164 pieds).

L'amarrage et l'installation de la moitié supérieure de la tour demandent des niveaux de précision extrêmement élevés, et la grue XGC88000 a pu régler délicatement la position et minimiser la fluctuation pour que la déviation verticale des deux sections soit inférieure à 20 millimètres.

La grue XGC88000 a fait ses débuts à l'étranger en hissant une tour de lavage de 1 926 tonnes l'année dernière en Arabie saoudite et a ensuite effectué une opération de levage de 15 pièces pour le projet de raffinerie de pétrole d'Oman Oil à Duqm, Oman.

« XCMG cherche toujours à atteindre des objectifs plus élevés et plus éclatants. La grue XGC88000 a travaillé sur une dizaine de grands projets pétrochimiques à l'étranger et n'a cessé d'établir de nouveaux records. Ces réussites marquantes vont permettre à XCMG d'élargir sa présence sur le marché international et d'inciter notre entreprise à poursuivre sa quête d'excellence », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

Le 25 avril, la grue sur chenilles XGC28000 de 2 000 tonnes de XCMG a réussi à hisser la surface de réflexion principale de l'antenne de réception haute performance de 70 mètres construite par les observatoires astronomiques nationaux de l'Académie chinoise des sciences (NAOC), un équipement essentiel pour recevoir des données provenant des missions sur Mars. Le projet sera la plus grande antenne mono-calibre entièrement mobile d'Asie.

Parallèlement à cela, les camions malaxeurs V7 de XCMG ont récemment participé à la construction du pont de Shenzhen-Zhongshan, un autre projet d'infrastructure important qui établit huit records mondiaux, dont celui du plus grand et plus large tunnel à huit voies et circulation bidirectionnelle au monde.

Par ailleurs, cinq grues à tour XCP330HG (7525-18) et deux modèles XGT8020-12 ont participé à la construction du pont Xintian sur le fleuve Yangzi Jiang à Wenzhou, assistant ainsi au couronnement du super pont, qui est le plus grand pont suspendu à poutre caisson en acier à portée unique et à deux tours du réservoir des Trois Gorges.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1168769/XCMG.jpg

SOURCE XCMG