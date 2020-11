Les employés d'UPS Canada ratifient une nouvelle convention collective de cinq ans

MISSISSAUGA, ON, le 6 nov. 2020 /CNW/ - UPS Canada est ravie d'annoncer que l'entente de principe conclue avec le Conseil canadien des Teamsters a été ratifiée, ce qui confirme la création d'une nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans régissant plus de 9 000 employés partout au Canada.

Les dispositions de la nouvelle convention de cinq ans prennent effet rétroactivement au 1er août 2020 et seront en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025.

« Cette entente assure une stabilité continue à nos employés et à nos clients pour les 5 prochaines années », a déclaré Dominic Porporino, président d'UPS Canada. « À un moment où tant de Canadiens comptent sur les chaînes d'approvisionnement pour obtenir des biens essentiels, la ratification de l'entente démontre l'engagement de nos employés à continuer de soutenir nos clients, et les récompense en améliorant leur rémunération et leurs avantages sociaux. »

La nouvelle convention comprend des augmentations salariales ainsi qu'une bonification du régime de retraite à prestations déterminées financé par l'entreprise.

À propos d'UPS

Chef de file mondial en matière de logistique, UPS (NYSE : UPS) offre une vaste gamme de solutions pour le transport de colis et de fret, la facilitation des échanges internationaux et la mise en place d'une technologie de pointe pour une gestion efficace des affaires. UPS, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, dessert plus de 220 pays et territoires. La première étape de l'expansion internationale d'UPS a eu lieu au Canada le 28 février 1975. Après quatre décennies d'activités, UPS Canada, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, compte plus de 12 000 employés d'un bout à l'autre du pays et possède 3 000 véhicules de livraison, tracteurs, camions et remorques, dont plus de 41 % sont alimentés avec un carburant de remplacement. Aujourd'hui, UPS articule sa stratégie de la façon suivante : Priorité au client. Guidée par ses employés. Axée sur l'innovation. Le magazine Newsweek a attribué à UPS le prix du meilleur service à la clientèle aux États-Unis pour les services d'expédition et de livraison; le magazine Forbes l'a consacrée « la marque ayant la valeur la plus élevée du secteur des transports » et a classé la société avantageusement dans sa liste JUST 100 des entreprises socialement responsables; le Dow Jones Sustainability World Index et le Harris Poll Reputation Quotient sont d'autres récompenses et classements prestigieux décernés à UPS. L'adresse de son site Web est ups.com et son blogue est accessible à longitudes.ups.com. Pour consulter son bulletin électronique sur la durabilité, UPS Horizons, rendez-vous à ups.com/sustainabilitynewsletter. Pour obtenir toutes les nouvelles de dernière heure au sujet d'UPS, visitez pressroom.ups.com ou suivez @UPS_News sur Twitter. Pour expédier avec UPS, rendez-vous à ups.com/ship .

SOURCE UPS Canada Ltee.