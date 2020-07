Les emballages de boissons se mettent au vert avec le lancement de la canette en aluminium HELL ENERGY la plus écologique à ce jour

BUDAPEST, 22 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe HELL ENERGY, un producteur bien connu de boissons énergétiques et non alcoolisées, a signé le 21 juillet 2020 un contrat avec l'entreprise d'aluminium Hydro afin de lancer la canette de boisson la plus verte au monde. Respectant l'engagement de HELL, la feuille de tôle de ses canettes de boisson sera produite pour l'ensemble de sa gamme à partir d'Hydro CIRCAL, l'aluminium recyclé de première qualité qui a une teneur certifiée d'au moins 75 % en déchets issus de la consommation recyclés.

L'un des plus grands défis auxquels est confrontée l'industrie aujourd'hui est le recyclage des emballages une fois qu'ils ne sont plus utilisés. HELL ENERGY et QUALITY PACK se réjouissent d'annoncer leur collaboration avec Hydro pour relever ces défis en produisant des canettes en aluminium ayant le niveau de contenu recyclé parmi les plus élevés au monde.

« Nous aspirons à être le leader du marché et à nous imposer comme la référence mondiale en fournissant des emballages sobres en carbone à nos consommateurs. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à innover avec Hydro, qui est de loin la solution la plus durable pour notre marché », a déclaré Barnabas Csereklye, directeur général de HELL ENERGY et PDG de QUALITY PACK.

Alors que les consommateurs recherchent des produits plus respectueux de l'environnement, les bouteilles en plastique ne peuvent être recyclées qu'un nombre limité de fois, et on estime que les emballages en plastique sont responsables d'une grande partie des fuites de plastique dans l'océan. Très mobilisée pour la durabilité, HELL s'est déjà engagée à réduire la part des bouteilles en plastique dans sa gamme de produits à 1 % d'ici à 2025.

En revanche, les canettes en aluminium peuvent être recyclées presque à l'infini, en conservant leur qualité et leur valeur. Garantir un contenu recyclé de 75 % ou plus signifie que l'aluminium qui a atteint sa fin de vie en tant que produit utilisé est remis dans le circuit. Le métal a un rôle essentiel à jouer dans la création d'une économie véritablement circulaire.

La stratégie de HELL se fonde sur un approvisionnement responsable en aluminium ayant une faible empreinte carbone, ce qui contribuera à réduire les émissions mondiales et à créer des produits pour un avenir sobre en carbone. HELL a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60 % par rapport aux emballages du passé.

Cet engagement constitue une étape majeure en matière de durabilité pour l'ensemble de l'industrie et le groupe HELL ENERGY est le seul fabricant de boissons connu qui soit en mesure de proposer des emballages de canettes sobres en carbone à ses clients et consommateurs du monde entier. Le processus de production de l'aluminium est entièrement traçable, et le produit est certifié par un organisme tiers indépendant.

Le groupe HELL ENERGY a construit sa propre usine de canettes de boissons en aluminium QUALITY PACK, et la première du genre en Hongrie, en 2017. Depuis lors, il recycle 100 % de ses propres déchets industriels dans le cadre de sa gouvernance responsable. Étant l'une des marques de produits grand public les plus dynamiques, HELL est considérée comme un acteur totalement unique dans l'industrie, qui affiche le plus haut niveau d'intégration verticale, grâce à sa marque bien connue, ses usines de remplissage modernes et bien sûr son usine de canettes de pointe. Ses produits sont commercialisés dans plus de 50 pays et sont leaders sur le marché de bon nombre de ces pays.

