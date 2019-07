Les conseils approuvent à l'unanimité le plan de fusion de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

WINNIPEG, le 19 juill. 2019 /CNW/ - La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, et leurs sociétés de portefeuille, Corporation Financière Canada Vie et Groupe d'assurances London Inc., ont annoncé aujourd'hui que leurs conseils d'administration ont approuvé à l'unanimité le plan de fusion en une seule compagnie - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

« Le passage à une entité juridique unique va dans le même sens que notre passage à une seule marque et nous permettra de simplifier nos activités, de mettre davantage l'accent sur nos investissements en technologie et en innovation et d'améliorer l'expérience des conseillers et des titulaires de police », affirme Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie. « Les promesses faites à nos clients relativement aux produits qu'ils détiennent auprès de chacune des trois compagnies seront tenues par la compagnie issue de la fusion. »

Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des titulaires de police, le processus de fusion devrait prendre fin le 1er janvier 2020. Des assemblées extraordinaires des titulaires de police de chacune des trois compagnies d'assurance vie visées par la fusion seront organisées et les titulaires de police recevront une circulaire d'information expliquant la situation et décrivant les avantages prévus de la fusion.

Après l'approbation, la Great-West, la London Life et la Canada Vie cesseront d'être exploitées comme des compagnies distinctes, pour plutôt poursuivre leurs activités comme une seule société qui portera le nom de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Great-West Lifeco Inc. continuera d'être la société mère et la compagnie conservera tous les bureaux actuels.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le canadavie.com/vote.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des assureurs canadiens de premier plan qui s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Réunis sous la nouvelle marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel, chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et respecter nos engagements. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de Canadiens et sommes les principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

SOURCE Canada-Vie