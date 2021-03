Les collections de livres électroniques chinois CNFree font leurs débuts à la conférence annuelle 2021 de l'AAS

PÉKIN, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- Les collections de livres électroniques chinois CNFree (CNFree Collections), constituées par la China National Publications Import & Export (Group) Corporation (CNPIEC), font leurs débuts à la conférence 2021 de l'ASS. Les collections CNFree (freechinesebooks.com) comprennent d'importants classiques anciens, des compilations de sources historiques et les principaux catalogues de bibliothèques chinois. Elles représentent les ressources académiques essentielles pour les études est-asiatiques.

Ces dernières années, de plus en plus de bases de données universitaires ont adopté le modèle à accès ouvert, et l'accès gratuit aux ressources universitaires est devenu une nouvelle tendance pour les revues scientifiques. Cependant, en raison du coût de la numérisation des manuscrits anciens, les contenus numériques des études chinoises sont rarement gratuits. En tant que première collection numérique d'études asiatiques à accès ouvert de Chine continentale, les collections CNFree mettront gratuitement l'ensemble de leur contenu à la disposition des bibliothèques de l'Asie de l'Est (EAL). Les collections de livres électroniques adoptent le modèle à accès ouvert, gratuit pour tous les établissements d'enseignement.

Constitué par la CNPIEC à partir de la grande quantité de ressources de la plateforme China E-Book Hub, le premier volume se compose de trois catégories principales, « Xu Xiu Si Ku », « Catalogue des collections des bibliothèques » et « Compilation des sources historiques ». Le premier volume contient plus de 3 000 livres électroniques universitaires d'une valeur de plus de 26 000 dollars américains, provenant de maisons d'édition bien connues telles que Shanghai Classics Publishing House, National Library of China Publishing House, Guangxi Normal University Press et Tianjin Ancient Books Publishing House.

La CNPIEC est l'une des premières entreprises d'importation et d'exportation de publications à mettre sur pied sa propre plateforme de livres électroniques. Amazon Web Service est utilisé pour assurer un accès rapide et stable à la plateforme ; la plateforme de la CNPIEC propose également des fonctions telles que l'accès à distance, les recommandations de l'IA, la recherche, les marque-pages et le téléchargement. La plateforme a accumulé plus de 2 millions de titres de livres électroniques, et plus de 60 000 titres de livres électroniques de rachat. La CNPIEC envisage de mettre gratuitement à disposition toutes ses ressources de rachat afin de répondre à la demande croissante d'études sur l'Asie de l'Est. Deux autres volumes de collections CNFree devraient être publiés ultérieurement cette année.

La China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC)est le plus grand et le plus important importateur-exportateur de l'édition chinoise et des industries internationales organisatrices de foires du livre. Soucieux de devenir un agent numérique et un grossiste de calibre mondial, la CNPIEC crée une structure de groupe qui englobe des activités comme l'importation et l'exportation de publications, les services de ressources numériques et les services organisateurs d'expositions internationales, l'impression sur demande, l'édition internationale, le commerce culturel, les finances et l'immobilier.