Les clients adoptent MaxSpan EastWest™ Fixed Tilt GCR 94 % de GameChange pour une production d'énergie plus élevée

NEW YORK, 19 décembre 2020 /PRNewswire/ -- GameChange Solar a annoncé aujourd'hui que ses clients mondiaux demandent des conceptions utilisant la configuration GameChange Solar MaxSpan EastWest™ pour les systèmes à inclinaison fixe. Avec un taux de couverture au sol allant jusqu'à 94 %, un prix compétitif et une structure en acier à haute résistance, le MaxSpan EastWest™ Fixed-Tilt est un système considérable pour les propriétaires recherchant une production d'énergie plus élevée.

Derick Botha, directeur commercial de GameChange Solar, a déclaré : « Alors que les prix des modules baissent, le système MaxSpan EastWest™ Fixed-Tilt de GameChange Solar combine une production de kWh plus élevée du système par rapport aux trackers avec une tarification de valeur extrême pour faire du MaxSpan EastWest™ Fixed-Tilt une alternative supérieure. »

Les contacts et les demandes de renseignements des médias peuvent être adressés à Derick Botha +1 (302) 528-2125

E-mail : derick.botha@gamechangesolar.com

