Les centres commerciaux d'Ivanhoé Cambridge au Québec fermeront à compter du 23 mars jusqu'au 1er mai 2020

MONTRÉAL, le 22 mars 2020 /CNW Telbec/ - À la lumière des directives émises par le gouvernement du Québec, Ivanhoé Cambridge fermera au public tous ses centres commerciaux au Québec, à compter de minuit ce soir jusqu'au 1er mai 2020. Les services essentiels demeureront accessibles.

Services essentiels maintenus

Tel qu'identifié par le gouvernement du Québec, les épiceries, les pharmacies et la SAQ demeureront ouverts et les accès requis pour y accéder seront maintenus dans chacune de nos propriétés. Les directives d'accès seront affichées sur les sites web de chacun de nos centres commerciaux.

Mesures d'accompagnement pour les locataires des centres commerciaux au Québec

Ivanhoé Cambridge a annoncé, jeudi dernier, des mesures d'accompagnement pour les locataires dans ses centres commerciaux du Québec afin de réduire leur fardeau financier et soutenir l'économie du Québec. En ce sens, Ivanhoé Cambridge a annoncé un report du paiement de loyer de ses locataires à une date ultérieure en fonction de leur situation respective et pour une durée à être déterminée selon l'évolution des événements.

Les immeubles de bureaux au Québec et les centres commerciaux au Canada

Les immeubles de bureaux au Québec demeurent ouverts, pour le moment. En ce qui concerne les centres commerciaux dans le reste du Canada, ils demeureront également ouverts, pour le moment. Ivanhoé Cambridge est prête à mettre en place les mesures imposées par les agences de santé publiques et les autorités gouvernementales de chacune des provinces dans lesquelles elle est présente.

Notons que l'ensemble des activités et services d'Ivanhoé Cambridge sont maintenus dans ses bureaux d'affaires.

Rappelons que la priorité absolue d'Ivanhoé Cambridge est la santé et la sécurité de ses clients, locataires, employés et des communautés dans lesquelles la Société est présente. Ivanhoé Cambridge déploie tous les moyens à sa disposition pour contribuer au contrôle de la propagation du virus et elle suit de près l'évolution de la situation.

