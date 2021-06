Les Britanniques peuvent désormais se rendre sur l'île caribéenne de la Dominique sans effectuer de quarantaine

LONDRES, 26 juin 2021 /PRNewswire/ -- À compter du 30 juin, les voyageurs britanniques pourront se rendre dans le Commonwealth de Dominique sans devoir effectuer de quarantaine à leur retour, comme cela a été annoncé par le biais de la dernière liste verte pour les voyages du Royaume-Uni. La Dominique a adopté une approche différente de ses restrictions et est ouverte aux visiteurs internationaux depuis l'été dernier mais la liste verte permettra à l'île de retrouver une activité touristique similaire à celle pré-pandémie. L'annonce survient quelques jours après que le pays a accueilli son premier vol d'American Airlines pour effectuer un « vol d'essai » : un processus technique mené avant qu'une compagnie aérienne puisse obtenir un permis d'exploitation aérienne dans un pays qu'elle souhaite desservir.

La petite île a été l'une des moins touchées par la COVID-19, ne déplorant aucune victime depuis le début de la pandémie grâce à la gestion efficace du virus par le gouvernement. Cela en fait ainsi une destination de confiance pour les voyageurs soucieux de leur sécurité. En outre, le pays a récemment réalisé des progrès grâce à la construction d'un aéroport international qui continuera à favoriser le tourisme et le commerce en Dominique, notamment en Europe et aux États-Unis.

« [L'aéroport] offrira des possibilités à un éventail de fournisseurs de biens et de services, des traiteurs aux fournisseurs de carburant en passant par les services d'entretien et de spa. Cela créera plusieurs centaines de nouveaux emplois pour l'économie nationale », a déclaré le Premier ministre Roosevelt Skerrit lors de la cérémonie de signature de l'accord pour l'aéroport.

« En plus des emplois directs, le nouvel aéroport créera également un nombre important d'emplois indirects dans le secteur des transports et des services touristiques. Cela inclura ceux des chauffeurs de taxi, des agriculteurs et des pêcheurs ainsi que plus d'opportunités pour beaucoup d'autres. Mais ce n'est que le début », a-t-il ajouté.

Ces dernières années, la Dominique s'est transformé en un centre d'éco-tourisme populaire pour les voyageurs à la recherche d'une expérience unique dans les Caraïbes. Connue sous le nom d'« Île nature des Caraïbes », la nation est célèbre pour ses nombreux centres de villégiature respectueux de l'environnement, ses sites naturels comme le Boiling Lake et ses expériences axées sur la santé et le bien-être. Ces caractéristiques ont également fait de l'île une destination attrayante pour les travailleurs à distance, les nomades numériques et ceux qui cherchent un plan B pour protéger leur famille à cause de la COVID-19.

La Dominique offre une chance de seconde citoyenneté pour ceux qui souhaitent faire de l'île leur résidence permanente. Grâce à son programme de citoyenneté par investissement , les investisseurs peuvent apporter une contribution économique par le biais du fonds gouvernemental ou de l'achat de biens immobiliers . Une fois soumis à des contrôles de sécurité méticuleux, les demandeurs obtiennent la citoyenneté et peuvent donc demander leur deuxième passeport. Devenir un citoyen dominicain présente de nombreux avantages, y compris une plus grande liberté de voyager vers plus de 140 destinations, le droit de vivre, de travailler et d'étudier dans le pays et une résidence secondaire à vie dans un cadre caribéen magnifique.