Les antiseptiques nasaux et oraux Halodine® montrent une activité antivirale rapide contre le SARS-CoV-2 (COVID-19)

FORT LAUDERDALE, Floride, 14 mai 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Veloce BioPharma LLC signale que ses antiseptiques Halodine® ont démontré une efficacité virucide rapide contre le SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Halodine® est un antiseptique polyvinylpyrrolidone-iode exclusif mis au point en partenariat avec de grands médecins hospitaliers pour une administration nasale et orale répétée. Lors d'expériences menées avec l'Institute for Antiviral Research de la Utah State University, un laboratoire BSL3+, les préparations antiseptiques nasales et orales exclusives Halodine® ont démontré qu'elles désactivaient rapidement le SARS-CoV-2. Il a été démontré qu'elles étaient efficaces contre le SARS-CoV-2 même à des dilutions aussi faibles que 1/20 des solutions disponibles dans le commerce.

« Cette étude montre qu'une solution nasale et orale non toxique est également efficace contre le SARS-CoV-2. C'est le premier antiseptique à base d'iode dont il a été démontré qu'il était efficace contre le virus qui cause le COVID-19 », explique l'auteur principal, le DrJesse Pelletier MD FACS, d'Ocean Ophthalmology Group (Miami, Floride). « Maintenant que nous disposons d'une efficacité éprouvée contre le SARS-CoV-2 pour des solutions polyvinylpyrrolidone-iode qui sont sûres pour les muqueuses, nous pouvons les intégrer à nos efforts de réduction de la transmission du COVID-19 ». Le Dr Pelletier est à la tête des efforts qui visent à mettre au point des protocoles de retour au travail sûrs pour les services de consultation ophtalmologique externe et les centres de chirurgie ambulatoire.

Halodine ®et COVID-19

Les antiseptiques de la famille Halodine® s'appuient sur un polyvinylpyrrolidone-iode enrichi aux polymères qui n'est pas toxique pour la surface des muqueuses. Ils sont spécialement conçus pour une utilisation sûre et répétée dans le nez et la bouche. Les charges virales élevées dans le nez et dans la bouche créent un risque de transmission, surtout en milieu de soins. Il a été montré que les aérosols et gouttelettes nasaux et respiratoires étaient une source majeure de transmission du COVID-19.

Les aérosols et gouttelettes viraux peuvent rester infectieux jusqu'à une durée de trois heures. Les masques peuvent protéger contre l'infection, mais avec des antiseptiques nasaux et oraux dont il a été établi qu'ils étaient efficaces contre le virus, la transmission par aérosol peut être réduite. Les masques ne peuvent pas à eux seuls éliminer le virus. Le Dr Pelletier souligne : « Les antiseptiques nasaux et les bains de bouche jouent une part importante dans la réduction de la transmission avec les masques, tout comme se laver les mains l'est avec des gants. »

« Nous continuons d'en apprendre beaucoup sur ce nouveau coronavirus et son comportement », ajoute le Dr Samuel Barone MD, directeur médical de Veloce BioPharma. « Nous travaillons sur des traitements antiviraux à base d'iodophore en dermatologie et en ophtalmologie depuis quelques années, et le programme des antiseptiques Halodine® est né de cette expérience. Nous sommes tout à fait encouragés par ces résultats qui, pour la première fois, démontrent une efficacité contre le virus qui cause le COVID-19. »

À propos de Veloce BioPharma LLC

Veloce BioPharma LLC est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique qui s'intéresse en particulier à la mise au point de nouveaux traitements viraux en dermatologie et en ophtalmologie. Veloce BioPharma a été fondée et est dirigée par des médecins praticiens.

