Les anciens élèves du PHBS font don de kits de tests du COVID-19 aux hôpitaux du Royaume-Uni

« Un monde, un combat » unit tout le monde contre la pandémie

Shenzhen, Chine, 27 mars 2020 /PRNewswire/ -- Menacé par l'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), le monde entier a un besoin urgent de fournitures médicales afin de prendre des mesures préventives et de diagnostiquer les patients qui ont contracté le virus. Onze membres du conseil du campus britannique de l'école de commerce HSBC de l'université de Pékin (PHBS) ont expédié le 23 mars 10 000 kits de tests depuis la Chine vers le Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust à Londres au Royaume-Uni. Ces kits de tests récemment mis au point permettent de diagnostiquer le coronavirus en 15 minutes.

Le Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust est renommé dans le monde entier pour les percées et innovations révolutionnaires dans le domaine de la médecine, et l'historique de ses hôpitaux remonte à longtemps. Le Guy's Hospital et le St Thomas' Hospital figurent parmi les installations médicales désignées ayant reçu et traité des patients confirmés du coronavirus au Royaume-Uni.

Avec l'étiquette « Un monde, un combat » (One World, One Fight) sur les caisses d'expédition des kits de tests, la donation montre que le Royaume-Uni ne lutte pas seul dans la crise du coronavirus et nous nous aiderons mutuellement afin de remporter cette bataille.

Ce don bénéficie également du soutien du HM Revenue & Customs (HMRC, recettes et douanes de Sa Majesté) du Royaume-Uni, du King's College de Londres (KCL), de même que de l'Association des anciens élèves de l'université de Pékin au Royaume-Uni, témoignant ainsi de la longue amitié se pérennisant entre l'université de Pékin (PKU) et le Royaume-Uni.

David Lawson, directeur des approvisionnements, acceptera la donation au nom du Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust et des responsables pédagogiques de la santé au King's Health Partners, centre universitaire de sciences de la santé basé à Londres.

Les donateurs sont les suivants (par ordre alphabétique de nom de famille) :

Dai Xinmin, Huashi Pharma Holdings Co., Ltd (Société de participation aux produits pharmaceutiques de Huashi)

Li Sufang, Shenzhen Esson New Energy Group (Groupe nouvelle énergie de Shenzhen Esson)

Li Wanshun, Henan Zhenghua Holdings Co., Ltd (Société de participation de Henan Zhenghua)

Liang Bing , Shenzhen Zhongtiecheng Industrial Development Co., Ltd (Société de développement industriel de Shenzhen Zhongtiecheng)

, Shenzhen Zhongtiecheng Industrial Development Co., Ltd (Société de développement industriel de Shenzhen Zhongtiecheng) Miao Yan, Shenzhen Click Technology Co., Ltd (Société de technologie Click de Shenzhen )

) Tang Zhengyu, Shenzhen Esson New Energy Group

Wang Junlong, Jiujiang Dechang Industrial Development Co., Ltd (Société de développement industriel de Jiujiang Dechang)

Wang Wei , Shenzhen Changrun Asset Management Co., Ltd (Société de gestion d'actifs de Shenzhen Changrun)

, Shenzhen Changrun Asset Management Co., Ltd (Société de gestion d'actifs de Shenzhen Changrun) Xu Zelin , Shenzhen Zhelin Investment Co., Ltd (Société d'investissements de Shenzhen Zhelin)

, Shenzhen Zhelin Investment Co., Ltd (Société d'investissements de Shenzhen Zhelin) Zhang Yidan, Shenzhen Qianhai Lukai Investment Co., Ltd (société d'investissements de Shenzhen Qianhai Lukai)

Zhou Nan , Shenzhen Jinjin Industrial Development Co., Ltd (Société de développement industriel de Shenzhen Jinjin)

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1138018/HSBC_Peking_University.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1138019/Test_kits.jpg