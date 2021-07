Les actions d'EnviroGold Global Limited commenceront à être négociées à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE)

Les actions de la Société commenceront à être négociées à la CSE sous le symbole « NVRO »

TORONTO, 16 juillet 2021 /CNW/ - EnviroGold Global Limited (« EnviroGold » ou la « Société ») (CSE:NVRO), une entreprise de technologies propres qui accélère la transition du monde vers une économie des ressources circulaires, a annoncé aujourd'hui que l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») a été approuvée. La Société prévoit que ses actions commenceront à être négociées à la CSE sous le symbole boursier « NVRO » à l'ouverture des marchés le 16 juillet 2021 (HNE).

« L'obtention d'une inscription à une importante bourse de valeurs constitue une étape importante dans la croissance de notre entreprise. Nous sommes reconnaissants du soutien de nos actionnaires ainsi que des efforts de notre équipe expérimentée et talentueuse, a déclaré Mark Thorpe, chef de la direction d'EnviroGold Global. Nous croyons que cette inscription améliorera notre visibilité et notre liquidité en plus de renforcer et d'élargir notre base d'actionnaires et d'ouvrir la voie à une croissance accélérée pour l'entreprise. Elle se produit alors que nous créons de la valeur à long terme pour les actionnaires, les parties prenantes et l'environnement en devenant des pionniers d'une économie circulaire et durable dans le secteur des métaux et des mines. »

Une déclaration d'inscription contenant des renseignements supplémentaires sur la Société, préparée conformément aux politiques de la CSE, a été déposée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com sous le profil de la Société.

À propos d'EnviroGold

EnviroGold, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une entreprise de technologies propres qui tire profit des bonnes pratiques environnementales et répond de façon durable à la demande mondiale croissante de métaux précieux, essentiels et stratégiques en récupérant de façon rentable la valeur non réhabilitée des résidus miniers et des flux de déchets d'exploitation des ressources. EnviroGold tire parti d'une technologie exclusive, de connaissances opérationnelles supérieures et d'une culture agile et efficace pour récupérer des métaux précieux, recharger des ressources naturelles essentielles et accélérer la transition du monde vers une économie durable des ressources circulaires. EnviroGold a acquis des droits d'assainissement sur des sites de résidus miniers précieux, essentiels et stratégiques en Amérique du Nord et agrandit activement le pipeline important de retraitement de l'entreprise.

Renseignements

Mark B. Thorpe

EnviroGold Global Limited

Téléphone : 416 777-6720

Courriel : mark.thorpe@envirogoldglobal.com

Jonathan L. Robinson, CFA

Relations avec les investisseurs :

Téléphone : (416) 669 1001

Courriel : JRobinson@oakhillfinancial.ca

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives et des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des mots « s'attendre », « prévoir », « continuer », « estimer », « objectif », « en cours », « peut », « sera », « projet », « devrait », « croire », « plans », « avoir l'intention » et d'autres expressions semblables visent à identifier des renseignements ou des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans s'y limiter, des énoncés concernant les attentes internes, la capacité de la Société à mener à bien sa stratégie commerciale, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que les conditions économiques générales du marché et des affaires. Les déclarations et les renseignements prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés émises par la direction. Bien que la direction de la Société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent ces déclarations et ces renseignements prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations et aux renseignements prospectifs. Rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. De par leur nature, ces renseignements prospectifs sont sujets à divers risques et incertitudes, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats et les attentes réels diffèrent sensiblement des résultats ou attentes prévus ou exprimés. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions économiques générales, l'état de l'environnement réglementaire dans lequel la Société exerce ses activités, la concurrence, la perte de marchés, l'incapacité d'accéder à des capitaux suffisants de sources internes et externes, les fluctuations des taux de change et d'intérêt, et d'autres risques. Veuillez vous reporter à la déclaration d'inscription pour obtenir plus de détails sur les risques auxquels la Société est confrontée. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces renseignements prospectifs, qui sont fournis à la date des présentes, et de ne pas utiliser ces renseignements prospectifs à d'autres fins que celles prévues. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1496619/EnviroGold_Global_Logo.jpg

SOURCE EnviroGold Global