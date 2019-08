Les actionnaires de Transat approuvent massivement l'arrangement avec Air Canada

MONTRÉAL, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. (« Transat ») est heureuse d'annoncer qu'à l'assemblée extraordinaire de ses actionnaires (les « actionnaires ») tenue aujourd'hui (l'« assemblée »), une forte majorité des actionnaires ont voté en faveur de la résolution spéciale (la « résolution relative à l'arrangement ») approuvant le plan d'arrangement en vertu de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui avait été annoncé précédemment et aux termes duquel Air Canada fera l'acquisition de la totalité des actions à droit de vote variable de catégorie A et des actions à droit de vote de catégorie B émises et en circulation de Transat (collectivement, les « actions »), pour une contrepartie au comptant de 18,00 $ par action (l'« arrangement »).

Les actionnaires détenant au total 26 530 771 voix, soit environ 70,28 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée, étaient représentés en personne ou par procuration à l'assemblée. La résolution relative à l'arrangement a été approuvée par 94,77 % des voix exprimées par les actionnaires, votant ensemble comme une seule catégorie, ainsi que par 94,69 % des voix exprimées par les actionnaires, votant ensemble comme une seule catégorie, exclusion faite des voix de Jean-Marc Eustache, qui doivent être exclues pour déterminer l'obtention de l'approbation des porteurs minoritaires aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières.

« Nous sommes ravis du soutien des actionnaires à l'arrangement, lequel mènera à la création d'un chef de file de l'industrie des voyages qui sera établi à Montréal et qui pourra livrer concurrence à l'échelle mondiale », a déclaré Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat. « Cette transformation de nos organisations apportera des avantages à long terme pour nos employés, pour les voyageurs et pour les collectivités, en plus de procurer une valeur importante à nos actionnaires. »

L'arrangement demeure assujetti à certaines conditions de clôture, notamment à l'approbation de la Cour supérieure du Québec et aux approbations des autorités de réglementation applicables, y compris les approbations en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada), de la Loi sur les transports au Canadaet du Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, ainsi qu'aux autres conditions de clôture usuelles.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs à propos de Transat et concernant une transaction éventuelle impliquant l'acquisition d'actions de Transat. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat qui sont assujetties à certains risques et incertitudes dont plusieurs échappent au contrôle de Transat et qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement. Transat décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne le requièrent.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

