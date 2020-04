Les évaluateurs continuent d'apporter leur aide pendant la pandémie de la COVID-19

OTTAWA, le 21 avril 2020 /CNW/ - Dire que les deux derniers mois ont été une période exceptionnelle est un euphémisme. Nos modes de vie, et toute notre économie ont été complètement bouleversés, sans parler des milliers de personnes qui ont été directement touchées par la COVID-19. L'impact du virus va d'un léger inconvénient à une véritable tragédie selon votre point de vue. Nous partageons tous la responsabilité commune de suivre les directives des autorités de santé publique pour aplanir la courbe et sauver des vies.

Au cours de cette période sans précédent, le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux ont désigné certains services et industries comme étant essentiels au fonctionnement de notre société, de notre économie et à notre bien-être général. L'une de ces industries est celle des services financiers; les Canadiens doivent savoir que leurs ressources financières sont sûres et accessibles en ces temps difficiles. Les institutions financières offrent des modalités de paiement alternatives aux emprunteurs d'hypothèques et de prêts afin d'alléger le fardeau du service de la dette pendant la pandémie. Confrontés à des difficultés financières en raison de l'interruption de leur travail, certains Canadiens pourraient être contraints de puiser dans la valeur nette de leur maison afin de joindre les deux bouts. Certains Canadiens étaient également en train de vendre ou d'acheter une maison - un processus qui ne peut être interrompu.

Faisant partie de la chaîne de valeur des services financiers, les évaluateurs désignés de l'ICE ont travaillé sans interruption tout en prenant les mesures de sécurité appropriées tout au long de la pandémie, afin que les Canadiens puissent avoir accès aux ressources financières dont ils ont besoin pour traverser cette période sans précédent. Les évaluateurs, comme tous les Canadiens, ont dû modifier leur comportement et leurs pratiques afin de respecter les lignes directrices en matière de distanciation physique et sociale, mais soyez assurés que les évaluateurs d'un océan à l'autre continuent de fournir des services professionnels de haute qualité qui permettent aux mécanismes de financement des biens immobiliers commerciaux et résidentiels de répondre aux besoins de tous les Canadiens en ces temps difficiles. La technologie et d'autres mesures ont permis aux membres de l'ICE de fournir des services à leurs clients tout en minimisant les contacts interpersonnels.

« Au nom des quelque 5 500 membres de l'Institut canadien des évaluateurs, je souhaite à tous les Canadiens une résolution rapide du défi qui se présente à eux et je leur rappelle que les évaluateurs désignés de l'ICE sont là pour les aider de toutes les manières possibles », a déclaré Thomas Fox, président de l'ICE.

