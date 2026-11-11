Leroy Seafood Group ASA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Leroy Seafood Group ASA hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.82 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.750 NOK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 8.47 Milliarden NOK, gegenüber 8.75 Milliarden NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.28 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.435 NOK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 8.45 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.ch