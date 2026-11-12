Leroy Seafood Group ASA Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Leroy Seafood Group ASA Un präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 USD gegenüber 0.150 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Leroy Seafood Group ASA Un 890.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 867.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch